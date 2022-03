Des chiens renifleurs détectent les fuites d'eau dans les Pyrénées-Orientales

C'est inédit : des chiens détectent les fuites sur les réseaux d'eau, dans les Pyrénées-Orientales. Une expérimentation menée en ce moment dans le département par l'entreprise Veolia. Objectif : préserver la ressource en eau.

Une première phase de test a débuté il y a deux ans, majoritairement dans le sud du pays, là où les tensions autour de l'eau sont les plus importantes.

Chaque année en France, des millions de mètres cube d'eau sont perdus dans la nature et les fuites sont parfois difficiles à repérer. "C'est là où l'on se dit que les chiens peuvent nous aider", explique Eric de Saint-Martin, directeur de territoire pour Veolia, dans les Pyrénées-Orientales.

Les chiens détecteurs de fuite sont encadrés par d'anciens militaires spécialistes du dressage canin. © Radio France - Alia Doukali

Détecter les fuites d'eau

Les niveaux de consommation d'eau sont suivis quotidiennement par les agents de Veolia, grâce à des appareils.

Les volumes de consommation d'eau sont minutieusement étudiés : "La nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, lorsque la consommation d'eau est nulle ou pratiquement nulle, si les niveaux minimum de consommation augmentent, cela laisse à penser qu'il y a une fuite", explique Eric de Saint-Martin.

Une fois qu'un quartier est suspecté de fuite, les chiens sont mis à contribution.

Des chiens appâtés par le chlore

Pour le moment, quatre chiens sont formés à la détection des fuites d'eau en France. Les chiens détecteurs de fuite sont encadrés par d'anciens militaires spécialistes du dressage canin.

"Le chien assimile son jouet à l'odeur de chlore, donc il va chercher son jouet et trouver la fuite grâce au chlore", explique Nathalie Delon. © Radio France - Alia Doukali

C'est l'odeur du chlore qui permet aux chiens renifleurs de trouver les fuites d'eau. "On part du même principe que pour les chiens renifleurs de drogues ou d'explosifs", explique Nathalie Delon, cynotechnicienne.

"On va leur apprendre à mémoriser l'odeur du chlore, et ensuite, tout est basé sur le jeu du chien. Le chien assimile son jouet à l'odeur de chlore, donc il va chercher son jouet et trouver la fuite grâce au chlore", détaille l'ancienne militaire, spécialisée dans le dressage canin. Après chaque découverte de fuite, le chien est félicité.

Après chaque découverte de fuite, le chien est félicité par un jeu avec son maitre. © Radio France - Alia Doukali

La recherche de fuite, un enjeu majeur dans les P-O

Depuis plusieurs années, la question de l'eau dans les Pyrénées-Orientales inquiète. "On sait que là où l'on pompe de l'eau pour Perpignan, c'est sur des nappes phréatiques qui sont sous tension", raconte le directeur de territoire pour Veolia, dans les Pyrénées-Orientales. En cause : de moins en moins de précipitation et des épisodes de sécheresses plus courant.

"Par conséquent, économiser l'eau que l'on met en distribution est très important pour éviter qu'un jour, on manque d'eau et qu'on arrive comme dans certains pays à avoir de l'eau qu'a certaines heures de la journée", ajoute Eric de Saint-Martin.

La détection des fuites par des chiens renifleurs pourrait se déployer sur toute la France mais aussi à l’étranger dans les années à venir.