On peut entendre le chant des cigales à Strasbourg, quartier des XV, et dans certains autres coins d'Alsace très localisés. Le phénomène existe depuis quelques années, il n'est pas forcément lié, à l'origine, au changement climatique, mais pourrait s'installer avec le réchauffement des températures.

Des cigales à Strasbourg, et pas (seulement) à cause du changement climatique

Si vous vous promenez à Strasbourg, quartier des XV, du côté du bassin des Remparts, vous aurez peut-être la chance d'entendre un chant de cigales qu'on associerait volontiers à un paysage provençal. Elles ont été repérées ici pour la première fois en 2015, et on en a déniché aussi du côté de Molsheim ou de Colmar.

Transportées dans des pots d'oliviers ?

"Certains diront que c'est le changement climatique. Moi je dirais, pas forcément, explique Christophe Brua, président de la Société alsacienne d'entomologie. Cela peut être l'activité humaine : l'espèce a peut-être été véhiculée, à l'état de larves, dans les grands bacs d'oliviers d'ornement que l'on peut acheter en jardinerie. Ce qui expliquerait aussi pourquoi elles sont dans des quartiers résidentiels, où l'on trouve ce type d'arbres d'ornement."

Une cigale citadine

Une autre explication serait qu'elle serait venue "toute seule, comme d'autres espèces que l'on trouve dans le sud de la France, et qui, du fait de l'expansion naturelle de leur zone de distribution, vont se retrouver sous nos contrées". Avec le réchauffement des températures, elles tendraient à s'installer durablement, et notamment en ville, car "le milieu urbain est souvent quelques degrés plus chaud", précise Christophe Brua, qui cite aussi l'exemple de variétés de sauterelles vertes méridionales que l'on trouvait seulement, en Alsace, dans des secteurs particulièrement ensoleillés comme Colmar.

Des variétés autochtones

En réalité, il y a toujours eu des cigales en Alsace : les cigalettes, par exemple, trois variétés beaucoup plus discrètes que leurs cousines du sud : "chaque espèce a une 'cymbalisation' qui lui est propre, et les cigalettes sont difficilement audibles car à partir d'un certain âge, on a du mal à percevoir les fréquences aigues", explique l'entomologiste. On trouve aussi, en centre-alsace, une variété de cigale rouge, très sonore, mais beaucoup plus rare.