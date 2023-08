Des cigognes sont mortes électrocutées à Artiguelouve

Deux cigognes sont mortes électrocutées après s'être posées sur un poteau électrique à Artiguelouve. Les oiseaux ont été découverts mercredi matin. Un signalement a été fait à l'Office français de la biodiversité. Chaque année dans les Pyrénées-Atlantiques durant leur période de migration, des cigognes sont malheureusement victimes d'électrocution en posant leurs grandes pattes au mauvais endroit. "Quand la montagne est bâchée, elles s'arrêtent sur le piémont avant de passer les Pyrénées", explique Virigine Couanon, la responsable de la Ligue de Protection des Oiseaux dans les Pyrénées-Atlantiques. "Les cigognes se posent dans les champs, mais pour dormir, elles vont chercher des hauteurs et certaines prennent des poteaux électriques."

ⓘ Publicité

Selon la LPO, il est très difficile de recenser précisément le nombre d'électrocution. "Ce n'est même pas la moitié de la partie émergée de l'iceberg qui est connue," estime Virigine Couanon qui travaille avec RTE ou Enedis pour que les distributeurs d'électricité mettent en place des protections sur les pylônes afin d'éviter l'hécatombe. Mais pour cela, il faut identifier les pylônes à problèmes. Si vous trouvez des oiseaux morts électrocutés, la LPO vous encourage à le signaler.

Un recensement difficile

"La première chose à faire, c'est de noter le numéro qui figure sur le poteau. Ensuite, il faut prendre une photo de l'oiseau pour identifier son espèce, prendre en photo aussi le poteau ou le pylône et avoir sa localisation." La LPO recense ainsi tous les cas d'électrocution et les signale aux distributeurs d'électricité explique sa responsable dans le 64. "Chaque année, nous faisons un bilan des électrocutions connues auprès de RTE et de Enedis, mais si nous n'avons pas ces informations-là, c'est très compliqué pour nous de dire que tel pylône, à tel endroit, a électrocuté telle espèce." Pour joindre l'antenne de la LPO dans les Pyrénées-Atlantiques : 05 59 37 78 30.