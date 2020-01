Il est déjà temps de se débarrasser de nos sapins de Noël. Et pour ce faire, en Isère, plusieurs points de collecte sont disponibles pour donner une seconde vie à votre conifère.

Des collectes de sapins à Grenoble et dans le Pays voironnais

Isère, France

Que faire de votre sapin, une fois dévêtu de ses boules et guirlandes ? Pour se séparer du roi de votre salon devenu embarrassant une semaine après Noël, la métropole grenobloise a mis en place 49 points de collecte pour lui "donner une seconde vie".

A Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, la Tronche, Meylan, Poisat, Pont-de-Claix, Saint-Martin-le-Vinoux, Sassenage, Seyssins, Seyssinet-Pariset et Vizille, ces zones de stockage seront disponibles jusqu'au dimanche 2 février.

Dans le Pays voironnais, une collecte au porte-à-porte se déroulera mardi 7 janvier, dans certaines rues des villes de Moirans, Rives, Tullins, Voiron et Voreppe. L'année dernière, la métropole et le Pays voironnais ont recyclé plus de 33 tonnes de sapins. Autre solution, apporter directement ses sapins de Noël en déchèterie.

Dans tous les cas, il est demandé aux propriétaires des sapins de retirer les pots, guirlandes, et tout plastique pouvant altérer le processus de compostage.

Une fois récupérés, les sapins sont compostés ou transformés en broyat, une sorte de copeaux, qui protègent les sols et les plantes.