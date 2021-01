Des collectes de sapins organisées en centre ville de Limoges et d'Uzerche

Si certains recyclent les sapins de Noël en les donnant à manger aux chèvres, la ville d'Uzerche en Corrèze a pris un autre chemin. Celui du recyclage en paillage pour les espaces verts. L'année dernière, une cinquantaine de sapins ont été collectés dans le cadre de l'opération "sapin malin" qui s'inscrit dans le programme "Uzerche, petite ville durable". Opération reconduite. Les sapins naturels sans neige artificielle et sans décoration sont à déposer place de La Peyre jusqu'au 14 janvier.

Du paillage à Uzerche

Un bon moyen de valoriser ces déchets verts explique François Fillatre, adjoint aux travaux à la ville d'Uzerche :"l'opération sapin malin consiste à récupérer les sapins de Noël que les particuliers veulent bien nous laisser de façon à les broyer et les réutiliser dans les parterres de la ville. Il y a beaucoup moins de mauvaises herbes à travers ce paillage quand il est bien apposé et quand il fait chaud en période estivale, on économise grandement les quantités d'eau nécessaires à l'arrosage."

Et du compost à Limoges

En Haute-Vienne, c'est au tour de Limoges Métropole de proposer des points de collecte. Ils auront lieu du vendredi 17h au dimanche 17h du 8 au 10 janvier, du 15 au 17 janvier et du 22 au 24 janvier place de la République, place des Carmes, place de la Motte, square des Emailleurs, place Jourdan, place des Jacobins, au Champs de Juillet et place Marceau. Cela va permettre aux personnes qui n'ont pas de véhicule de se séparer de leur sapin et d'éviter les dépôts sauvages dans la rue.

La déchèterie reste l'exutoire prioritaire

Mais pour les autres, le bon reflexe reste d'aller en déchèterie explique Mathieu Jarry, le directeur de la propreté à Limoges Métropole :"nous sommes vraiment sur les besoins des usagers qui n'ont pas de moyen de locomotion pour aller en déchèterie qui reste l'exutoire prioritaire. Pour la simple raison que c'est la filière qui coute le moins cher à la collectivité et donc au final à l'usager." Sachant que les sapins, qu'ils soient déposés en déchèterie ou dans les points de collecte seront ensuite transformés en compost qui sera vendu aux agriculteurs avec les autres déchets verts de l'agglomération.