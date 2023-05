Des collégiens de Dordogne fabriquent des serviettes en tissu pour la cantine et pour la planète

Fini les serviettes en papier, gâchées, qui encombrent la poubelle, les collégiens de Jean Moulin, à Coulounieix-Chamiers, en Grand Périgueux (Dordogne), utilisent désormais des serviettes en tissu à la cantine et ils les ont eux-mêmes confectionnées.

ⓘ Publicité

Les professeurs et élèves de l'établissement réfléchissaient depuis un moment à une alternative. "On voyait qu'il y avait beaucoup de pollution avec les serviettes normales, explique Brann, "éco-délégué", et on s'est dit comment on pourrait faire pour arrêter de faire tous ces déchets. On a eu l'idée de créer ces serviettes recyclables."

"Une île-poubelle"

"On utilise beaucoup de serviettes en papier, abonde son camarade Louwig, et je ne sais même pas ce qu'on fait du papier après. Ça peut se stocker au bout d'un moment : j'ai vu un endroit où il y avait **une énorme poubelle, une île-poubelle. Ca s'accumule." "Certaines personnes font un peu n'importe quoi, elles s'en fichent totalement, regrette le jeune garçon. Elles se disent que ce n'est pas elles qui vont tout faire mais si elles font tout ça, en même temps, ça dérègle tout."

Alors pour cette action dans le collège, tout a été réfléchi : les grands carrés de tissus rose et vert finissent en petits rectangles de 14 cm maximum. "C'est la question de lavage qui peut être difficile, soulève Louwig, tout en apportant en la solution : "Comme nous avons fait des serviettes plutôt petites, on va pouvoir en mettre plus [en machine], pour avoir une plus petite quantité d'eau à utiliser." Les 280 serviettes seront donc lavées tous les jours, pour être réutilisées deux jours après.

Le pied sur la machine à coudre

Il faut donc un deuxième jeu de serviettes pour assurer le roulement. Les collégiens volontaires s'appliquent à la tâche à cet atelier couture. "Je fais des coutures à une serviette pour que ce soit solide, que ça passe à la machine et ça ne s'effiloche pas", raconte l'élève de 3e, le carré de tissu entre les mains et le pied sur la machine à coudre.

Les tissus rose et vert passent par l'atelier découpe avant d'arriver devant les machines à coudre. © Radio France - Lisa Guinic

A la phase précédente, l'atelier découpe, Aurore, collégienne de 5e, assure que ces serviettes en tissu et réutilisables sont une bonne idée : "Il y a deux ans, ma mère et mon père ont dit que nous allions arrêter [les serviettes en papier]. Au début, je trouvais que c'était un peu bizarre parce que je n'étais pas habituée, mais maintenant, je trouve que c'est bien."

Des jeunes optimistes

"Si tout le monde se motive à se dire qu'on va réussir, ajoute Louwig, ET BIEN on peut le faire", comme pour insister : ce sont de leurs petites actions que ces jeunes peuvent faire bouger les choses en faveur de l'environnement.