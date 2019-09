Des composteurs collectifs installés dans trois quartiers de Montpellier

En concertation avec les conseils de quartier, la mairie de Montpellier a installé des composteurs collectifs dans trois quartiers de Montpellier. Les habitants des quartiers Aiguelongue, Malbosc et Plan des quatre seigneurs vont pouvoir recycler leurs biodéchets.

Montpellier, France

Entre 50 et 80 kg de déchets, c'est la quantité que chacun d'entre nous produit chaque année, qui pourrait être sauvée en faisant du compost. Pour réduire cette quantité, les conseils citoyens de plusieurs quartiers de Montpellier réclamaient des composteurs depuis plusieurs mois C'est désormais chose faite.

Des composteurs collectifs viennent d'être mis en place quartiers Aiguelongue, Malbosc et Plan des quatre seigneurs à Montpellier.

Un projet citoyen

Le système est composé de trois bacs : l'un pour déposer les épluchures, un autre remplir de copeau pour les recouvrir, et un dernier, pour déposer l'ensemble et le laisser devenir du compost. Des habitants de chaque quartier ont reçu une formation pour sensibiliser leurs voisins et expliquer le fonctionnement.

Une fois produit, le compost sera redistribué aux habitants des quartiers. Depuis deux ans, un compostage collectif était testé quartier des Grisettes, six tonnes de déchets ont été récupérés depuis.

A Aiguelongue, l'idée est portée par Zahia Kenniche, présidente de l'association Vivre à Aiguelongue. Ce sont les enfants du quartier qui lui ont soufflé le projet. "On a participé au nettoyage du quartier avec les enfants de l'école Sigmund Freud. Ils posaient beaucoup de questions, notamment sur le recyclage et le compost. On s'est dit que ça pourrait être bien de poser un composteur, ils nous ont vraiment transmis ça", explique-t-elle.

La mairie a déboursé 12.400 euros pour l'installation de ces composteurs et le matériel fourni aux habitants. Des collecteurs collectifs seront installés également à Saint-Jean-de-Vedas et à Saint-Drezery d'ici la fin de l'année.

Les sites d'installation sont situés :