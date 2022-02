Des conchyliculteurs bretons manifestent pour dénoncer la dégradation de la qualité de l'eau

Des fumigènes oranges par dizaines, et des banderoles "Bougez-vous les élus" ou "Élus, au boulot". Ce sont des professionnels inquiets qui se sont rassemblés jeudi matin à Morlaix. Prévue de longue date, cette manifestation régionale contre la dégradation de la qualité de l'eau intervient trois jours après un arrêté préfectoral d'interdiction de commercialisation des coquillages de la baie de Morlaix. Suite à plusieurs intoxications alimentaires, des analyses ont révélé la présence de norovirus sur des huitres et des palourdes prélevées le 16 février.

Les ostréiculteurs de la baie de Morlaix ont remonté la rivière sur leurs chalands. © Radio France - Nicolas Olivier

Les contaminations se multiplient

"C'est un coup dur, pour le chiffre d'affaires comme pour l'image" reconnaît Alain Morvan, président du syndicat ostréicole de la région de Morlaix. "Les entreprises vont être fermées pendant au moins un mois, avec des charges qui continuent de tomber, c'est insupportable. On ne peut pas continuer comme ça", s'indigne Goulven Brest, le président du Comité régional de la conchyliculture Bretagne Nord. D'autant que ces contaminations microbiologiques ne sont pas rares, sans parler des pollutions d'origine agricole. "Ça commence à arriver de plus en plus souvent, ça fait 30 ans qu'on alerte mais c'est de pire en pire".

Une épée de Damoclès permanente pour toutes les exploitations. Sylvain Cornée, mytiliculteur au Vivier-sur-Mer (Ille-et-Vilaine), a connu une interdiction similaire en janvier 2020. "Ça a un impact économique direct pour nos entreprises. On fait tout pour mettre sur le marché des produits sains, mais on n'a pas la main sur la qualité de l'eau".

Dans leur viseur, les problèmes d'assainissement

Les conchyliculteurs bretons attendent des décisions de la part des intercommunalités, compétentes en matière d'assainissement. Une délégation a été reçue jeudi midi par le président de Morlaix Communauté.

"Leur message est légitime, estime Jean-Paul Vermot (PS). Plusieurs mesures ont déjà été prises comme la mise en demeure des assainissements individuels qui peuvent avoir des rejets. Après, il faudra financer et les coûts sont phénoménaux. On peut imaginer que la collectivité puisse mettre en place du prêt à 0% pour des propriétaires en difficulté financière. On a aussi voté la rénovation de la station d'épuration de Kéranroux, la plus grande du territoire pour 6 millions d'euros. Mais il nous faut encore aller plus loin", reconnaît-il.

Une étude sera lancée avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour évaluer la vulnérabilité de la zone conchylicole, et une enveloppe de 130.000 euros vient d'être votée pour définir un plan d'action pour préserver les eaux. Sur le territoire de Morlaix Communauté, 720 maisons ont un système d'assainissement présentant des risques de rejets, dont 10% sont jugés dangereux.