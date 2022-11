Des contre-soirées écolos organisées à Menton pendant les matchs de l'équipe de France au Qatar

La Coupe du Monde de football a démarré ce week-end au Qatar mais nous sommes loin de l'engouement des autres Mondiaux. Certains boycottent la compétition jugée de non sens écologique.

" Je ne me sens pas de faire, la fête et boire une bière avec des copains", Sébastien Husher

A Menton, un programme écologiste est proposé les soirs de match de l'équipe de France par Sébastien Husher, de l'association Stand Up for the Planet. Demain soir pour le premier match des Bleus "nous ferons un fresque du climat" explique Sébastien Husher "afin de comprendre les enjeux du climat en profondeur basés sur le rapport du GIEG et le match d'après on fera un visionnage d'un film qui s'appelle "en quête de sens"" avant d'ajouter " il faut que cet événement sonne la glas de ce type d'évènements dans le monde".

