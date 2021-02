Des contrôles menés par la police de l'environnement sur le Lido de Thau pour traquer les véhicules à moteur

Des opérations de contrôle sur le lido entre Sète et Marseillan ont été menés par 11 agents de la police de l'environnement dimanche. Cet espace naturel protégé subit des dégradations causées par des véhicules à moteurs.

Deux conducteurs de quad ont été interpellés. L'un roulait dans les dunes, l'autre circulait en bordure de l’espace naturel mais sur la voie publique mais il était non homologué et non immatriculé. Ces infractions, de la 5ème classe, sont passibles d’une amende maximale de 1.500 €.

Entre Sète et Marseillan, le lido de Thau et ses anciens Salins du Castellas et de Villeroy abritent une biodiversité et des paysages remarquables.