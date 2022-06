Des contrôles sur les atteintes à l'environnement dans l'Indre

"Une loi qui n'est pas contrôlée, c'est une loi qui risque d'être inutile." Rik Vandererven, directeur départemental des territoires de l'Indre, veut sensibiliser au maximum sur la question des atteintes à l'environnement. Ce mercredi, cinq services différents de l'État ont mené des opérations de contrôle dans l'Indre à ce sujet.

Des contrôles axés sur le domaine de l'eau

Pour cela, les agents de l'Office Français de la Biodiversité, de la DREAL, de la DDETSPP, de la DDT et de l'ARS se sont focalisés sur le bassin versant de la Bouzanne, dans le sud du département. Alors que tout le département de l'Indre est concerné par des restrictions d'utilisation de l'eau en raison d'une importante sécheresse, le bassin versant de la Bouzanne est qualifié lui même de "médiocre" par les services de la Direction Départementale des Territoires (DDT), en raison "de la dégradation de la qualité physico-chimique de l'eau".

Les contrôles menés concernaient d'éventuels cas de mauvais assainissement de l'eau, de pollutions diffuses, de prélèvements illicites, d'atteintes aux restrictions actuelles de certains usages de l'eau, ou encore de la régularité de certains plans d'eau.

"Les différentes règles peuvent parfois être un peu compliquées" reconnaît Rik Vandererven. "Souvent, c'est par méconnaissance de l'interdiction" que certaines règles peuvent être transgressées détaille le fonctionnaire. "Ce type d'opération de contrôles a donc un objectif pédagogique, et un objectif de réparation, avec d'éventuels sanctions administratives ou judiciaires. C'est important de montrer aux différents acteurs qu'il y a une police de l'environnement agissant sur un cadre réglementaire qui est un enjeu de société."

Le parquet de Châteauroux, pôle régional spécialisé en matière d'environnement

Pour ces contrôles, les différents services de l'État étaient en lien avec le parquet de Châteauroux. Moyen de rappeler aussi que certaines infractions peuvent relever du pénal. "On recherche toujours d'abord la réparation. Ensuite, on a recours le plus possible aux alternatives aux poursuites : des rappels à la loi, des transactions pénales... C'est seulement en dernier recours que l'on exerce des poursuites pénales" souligne Wiebke Trumm, substitut du procureur de Châteauroux.

Pour cette opération de contrôle, aucun PV n'a été dressé, aucune infraction grave n'ayant été constatée. Ce type de contrôle est appelé à se renouveler. Et Châteauroux est d'ailleurs en première ligne : le parquet castelroussin est depuis la fin 2020 désigné comme le pôle régional spécialisé en matière d'environnement.