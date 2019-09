Des cours pour apprendre à bien composter proposés dans 9 villes d’Ile de France

Une vingtaine d'élèves ont participé au cours et ont pu voir les différentes étapes de fermentation de la matière

Les déchets organiques, c'est en moyenne 1/3 du poids de nos poubelles ! Alors pourquoi pas les valoriser et nourrir les plantes avec ? Depuis 2014, l'intercommunalité Est-Ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville) propose gratuitement à ses habitants des cours pour les faire fermenter correctement.

La vingtaine d'élèves qui a suivi le cours de 2 heures ce mardi à Pantin a pu profiter des conseils utiles pour obtenir un compost de bonne qualité : quels types de déchets y mettre, où placer le composteur, comment équilibrer l’apport en déchets, comment contrôler l’évolution de votre compost puis s'en servir pour nourrir les plantes.

Le lombricomposteur, un peu comme un animal domestique

"Un lombricomposteur, ça fonctionne comme un élevage", explique Isabelle, maître composteur. Les vers n'aiment pas tout : "on ne va pas mettre tout ce qui ail, oignon, les herbes médicinales ou les agrumes". On peut y mettre moins de déchets qu'un composteur classique, mais l'avantage des lombrics, c'est que ça n'attire pas les mouches et que ça dégage moins d'odeurs.

"C'est un système de rotation de paniers. On remplit un panier. Quand il est plein, on en pose un autre dessus etc...et quand le dernier est plein, on peut récolter le premier qu'on a rempli", explique un Brice, un collègue d'Isabelle qui donne des cours de compostage. Tous les participants ont le droit de repartir avec un lombricomposteur, qui coûte d'habitude une centaine d'euros dans le commerce.

Le site internet Plus2Vers donne également quelques conseils pratiques.

Prochaines leçons de lombricompostage :

Le 17 septembre à Romainville

Le 1er octobre à Noisy le Sec

Le 9 octobre à Bagnolet

Le 13 Novembre à Bondy

Le 21 Novembre aux Lilas

Plus d'infos au 0 805 055 055.