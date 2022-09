Des croisiéristes réveillés par l'orchestre d'Extinction Rebellion à Bordeaux

Depuis ce vendredi 16 septembre 2022, un énorme bateau stationne sur les quais de Bordeaux non loin de la place des Quinconces. Cinq étages, 180 m de long, 25 mètres de large, impossible de le rater. A l'intérieur, une piscine, plusieurs restaurants et salons sont mis à la disposition des 700 passagers, qui débutent une croisière qui se terminera à Barcelone, en Espagne, le 30 septembre. Mais pour leur première nuit de voyage, les croisiéristes ont été réveillés par l'orchestre d'Extinction Rebellion Bordeaux. Ce groupe qui fait partie du mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. 25 personnes, armées de tambours, baguettes, ou tout objet pouvant faire du bruit se sont réunies à 7h ce samedi pour réveiller les passagers. "Wake up, Réveillez-vous !" scande un jeune homme dans un mégaphone. Au sens propre, mais aussi au sens figuré, par rapport aux changements climatiques.

Quatrième réveil en fanfare de l'année

Ce réveil brutal n'est pas au goût de tout le monde. Certaines personnes font des gestes injurieux depuis le balcon de leur chambre de luxe (il faut compter entre 3.000 et 14.000 euros par personne pour le coût du voyage). D'autres dansent, prennent des photos, tirent leurs rideaux ou passent un moment à observer la troupe. Des riverains qui passent par là ont aussi été réveillés. "On partage votre cause, mais pas la méthode" dit un jeune homme qui a parcouru un kilomètre pour comprendre d'où venait ce bruit. Peu importe pour les organisateurs de l'évènement "on lutte aussi pour mieux isoler les logements". Pas question d'arrêter ce genre d'action, parce que selon l'organisation "un paquebot de tourisme moyen émet, chaque jour, autant de particules fines qu'un million de voitures". A Bordeaux, une étude pour évaluer la part de particules fines lors des passages de gros bateaux a été lancée l'année dernière par le CEREMA, Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.