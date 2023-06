Des cyanobactéries détectées au lac du Cébron, un appel à la vigilance lancé

Un appel à la vigilance lancé après l'apparition de cyanobactéries au lac du Cébron dans les Deux-Sèvres. Le développement de ces micro-algues fait suite aux fortes températures de ces derniers jours. "Elles forment un dépôt vert/bleu en surface et peuvent relâcher des toxines en se décomposant. Ces dernières peuvent constituer un risque pour la santé humaine et être mortelles pour les animaux. Il est donc nécessaire de limiter tout contact avec l'eau", explique le Département des Deux-Sèvres dans un communiqué ce vendredi 16 juin.

Des précautions à prendre

La collectivité rappelle que la baignade est interdite dans le Cébron. Les activités nautiques peuvent être pratiquées mais il ne faut pas s'asperger ni aller dans l'eau. Il faut aussi rincer à l'eau claire tout le matériel (y compris les vêtements) et prendre une douche en fin d'activité. Il reste possible de pêcher mais le poisson ne doit pas être consommé. Enfin, les animaux domestiques doivent être tenus en laisse et éloignés de l'eau pour éviter toute absorption ou immersion.