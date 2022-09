Des cyclistes des plus déshabillés dans les rues d’Avignon pour alerter sur la sécurité en deux-roues

Il s'agissait de la seconde édition de la Cyclonue organisée ce dimanche après-midi dans la cité des papes pour un tour de ville et des remparts dans le plus simple appareil ou presque. Manifestation à la fois environnementale et pour le respect et la sécurité des cyclistes sur les routes.