Des cyclistes réclament la création d'un passage sécurisé sur le pont de Rognonas

Rognonas, France

Ce dimanche 13 octobre, en fin de matinée, une petite "vélorution" a eu lieu sur pont de Rognonas ! Une cinquantaine de cyclistes ont traversé ce pont, géré par le département des Bouches-du-Rhône, pour interpeller les élus. En cause : l'absence d'aménagement adapté aux vélos et piétons. Le collectif d'associations Collpasspont réclame ainsi la création d'une passerelle sécurisée. "Beaucoup de gens habitent Rognonas, Châteaurenard et Barbentane, souligne la fondatrice de Collpasspont. Ils pourraient très bien venir à vélo si la traversée n'était pas aussi dangereuse. Ce pont c'est vraiment le verrou entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse."

Le Pont de Rognonas doit être réhabilité, des études sont en cours. Le collectif à l'origine de cette mobilisation a lancé une pétition en ligne, convaincu que "de nombreux habitants des deux rives de la Durance n'attendent que cet aménagement pour abandonner leur voiture dans leurs déplacements quotidiens." Pétition qui a récolté jusqu'à présent près de mille signatures.