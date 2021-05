"C'est de pire en pire" : des tonnes de déchets ramassés le long des routes de Meurthe-et-Moselle

Ils s'accumulent sur les aires de repos et le long des routes. Des emballages, des papiers mais aussi des sacs d'ordures ménagères et des vêtements : tous les ans, les agents du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ramassent + de 60 kilos de déchets au kilomètre. Et la crise sanitaire n'arrange pas les choses : aux détritus classiques s'ajoutent désormais les masques, gants et autres lingettes. Le département lance une nouvelle campagne de sensibilisation contre les incivilités.

Mathieu Colin fait partie des 8 agents qui se relaient chaque semaine pour le nettoyage depuis le centre d'exploitation de Neuves-Maisons. En ce vendredi matin, c'est un spectacle désolant qui l'attend sur l'aire de la D331 à l'échangeur de Messein : des excréments, du papier toilette, des planches, des poubelles éventrées sur plusieurs mètres... "Une quarantaine de kilos de déchets à vue d'œil" selon le technicien. Et quelques surprises comme cette paire de bottines quasi neuves, mais aussi des chaussettes, de la peinture, des recharges de cigarettes électroniques et même de la terre. "C'est de pire en pire", déplore celui qui se dit favorable à des amendes pour ceux qui laissent ces détritus.

Mathieu et Claude ont passé une demi-heure à nettoyer cette aire de repos © Radio France - Angeline Demuynck

Des ordures ménagères

Son collègue Claude, 30 ans d'expérience dans le métier, renchérit : "les gens étaient plus propres avant, maintenant ils jettent davantage par la fenêtre et avec le Covid, on trouve plus de masques et de lingettes", constate t-il. Sans compter de nombreux sacs d'ordures ménagères, déposées par des particuliers. La raison selon lui ? L'impôt au poids ou à la levée mis en place par la communauté de communes. Une taxe incitative qui pousse, selon lui, de nombreux habitants à se débarrasser de leurs déchets dans les poubelles des aires de repos.