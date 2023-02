Des déchets de la Métropole de Nice étaient envoyés en Espagne illégalement

Dimanche 5 février 2023, l'émission Capital de M6 annonce la diffusion d'enquête qui tend à prouver que des déchets ont été transportés de façon illégale, sans autorisation dans une décharge à ciel ouvert à Saragosse en Espagne. Des déchets partis du site de Contes au nord-est de Nice de l'entreprise ENSO spécialisée dans la gestion des déchets.

L'entreprise ENSO a passé un contrat de cinq ans avec la Métropole de Nice Côte d'Azur pour la valorisation des déchets dit "tout-venant et non-dangereux" pour les valoriser avec un traitement de proximité. Ces déchets représentent 8% des déchets de la Métropole de près de 600.000 habitants.

GPS dans les déchets

Les journalistes ont tracé les déchets. Ils ont camouflé des minuscules balises GPS dans des déchets du "tout-venant", chaussure, vieille théière pour suivre leur parcours... Ils ont filmé et suivi deux camions qui ont transporté des tonnes de déchets. Après un bref arrêt sur un site de récupération à Marseille, les poids lourds de 22 tonnes ont pris la direction de l'Espagne pour décharger : soit un millier de kilomètres parcourus.

Enquête tous azimuts

Le maire de Nice et président de la Métropole Christian Estrosi se dit choqué : "lorsque nous avons été prévenus le vendredi 27 janvier de la diffusion de ce reportage, nous avons discuté avec le journaliste que je félicite d'avoir révélé des pratiques... nous avons diligenté immédiatement une enquête interne. J'ai saisi les autorités sur les faits possibles d'infractions sur le transport frontalier des déchets." Pour transporter des déchets en dehors des frontières, il faut de nombreuses autorisations. La préfecture des Alpes -Maritimes et la Préfecture de Région PACA ont été saisies du dossier.

Christian Estrosi ajoute : "j'ai saisi le président de la Région qui a en charge le contrôle de l'entreprise marseillaise et j'ai saisi le procureur de la République de Nice pour savoir si il y a une infraction pénale de faux et usage de faux en vue d'une escroquerie. Si cela est confirmé, nous nous constituerons partie civile sur ce dossier."

Il y a potentiellement plusieurs problèmes soulevés, l'entreprise était censée valoriser les déchets et "on s'interroge confie le directeur général des services de la Ville et la Métropole Olivier Breuilly sur le sort des 27.000 tonnes confiées chaque année à cette entreprise avec l'obligation de valoriser 100% dont 60% dans des filières agréées."

Est-ce une pratique courante en France?

"Il faut savoir si de tels comportements existent ailleurs", ajoute le député de Nice, groupe Horizons à l'Assemblée nationale, Philippe Pradal. Il s'apprête à demander la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour étudier la valorisation des déchets. Pour étudier les mouvements transfrontaliers des déchets qui échappent aux contrôles et quels sont les flux financiers, "ce type de scandale n'est pas rare dit-il. Il faut un contrôle du parlement et sanctionner les mauvais comportements."