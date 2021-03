Des déchets pollués du chantier du Grand Paris déversés près de Rouen

Certains déblais du Grand Paris, le plus grand chantier actuel d’Europe, sont déchargés à deux pas de Rouen autour d'un ancien étang de carrière situé entre Cléon et St Aubin les Elbeuf. Or ces terres sont polluées révèle le magazine Complément d'enquête qui sera diffusé ce jeudi soir sur France 2.