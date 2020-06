Des déchets marins transformés en bijoux à Marseille

Transformer les déchets marins en bijoux, c'est une idée d'Emmanuel Laurin, nageur amateur et fondateur de l'association "Sauvage Méditerranée". Sensibilisé à la pollution de la Méditerranée, il avait déja lancé en 2017 "Le grand défi", 120 km à la nage entre Marseille et Toulon, durant lesquels il avait ramassé 120 kilos de déchets ! D'où l'idée de les recycler, et pourquoi pas en bijoux. Celui que l'on surnomme Manu crée ainsi une marque locale sociale et solidaire, SAUVAGE Méditerranée, qui propose des créations faites à partir de déchets marins, et terrestres. Pas de bouchon plastique au bout d'une ficelle, mais de véritables bijoux à base de filets de pêche, bois recyclé, plastique ou encore de verre poli.

La marque qui dépollue la Méditerranée.

Nul besoin d’aller chercher la matière bien loin, c'est un collectif d'associations qui se charge de les collecter, une dizaine située sur le bassin méditerranéen entre Nice et Montpellier. Des matières ensuite triées dans l’atelier d’Aix-en-provence, puis coupées, broyées afin d’être transformées en bijoux. Des designers et créateurs provençaux, tous bénévoles ont ainsi composé la première collection de bracelets, boucles d'oreilles, colliers, recyclés Made in Provence.

Une collection vendue sous forme de financement participatif pendant un mois : "Un achat solidaire" précise Emmanuel Laurin, "acheter et porter ces bijoux, c'est afficher des valeurs de protection de la mer et des océans, mais aussi de la production locale". 80% des bijoux ont déjà été commandés via la plateforme de crowdfunding "Sauvage, la marque qui dépollue la Méditerranée".