Des kilos de déchets volontairement non-ramassés à Toulouse, "opération choc" place Saint-Pierre

De l'autre côté de la Garonne, le dôme de La Grave est le site le plus photographié de Toulouse. Mais en premier plan, les ordures sont là, sur les escaliers de la place Saint-Pierre. Ce vendredi 15 octobre au matin, la mairie de Toulouse a décidé de ne pas nettoyer une partie du site, pour alerter sur les déchets accumulés pendant les nuits festives.

Car même si certaines poubelles sont remplies, d'autres sont vides. Et sur les marches qui descendent vers le fleuve, s'accumulent des canettes de bières, et des papiers gras de restauration rapide. Chaque lendemain de fête, le week-end, 400 kilos de déchets sauvages sont ainsi collectés par les agents municipaux qui nettoient la place. Sans compter toutes les ordures qui pourraient être jetées dans la Garonne.

. © Radio France - Mathieu FERRI

100.000 euros par an de masse salariale, pour nettoyer

Et le coût global est important pour la municipalité, explique Emilion Esnault, adjoint au maire de Toulouse en charge de la bonne tenue de l'espace public : "tous les ans, on est à 4.000 heures de nettoyage sur ce site. Ca représente environ 100.000 euros uniquement de masse salariale. Sans compter les équipements, les produits, les laveuses, etc". Car en plus du ramassage des ordures, la place Saint-Pierre est tous les matins nettoyée avec de l'eau à haute pression.

Laisser ces déchets sur place quelques jours, c'est donc une façon pour Emilion Esnault de réveiller les consciences qui seraient encore endormies : "sur ce site, on franchit des limites, et on voulait le rappeler de manière choc". Sur cette question des déchets sauvages, la place Saint-Pierre est un des points noirs de la ville, avec la place de la Daurade. La municipalité annonce aussi qu'elle veut multiplier les points de tri sélectif dans le secteur. Mais est-ce qu'un fêtard alcoolisé sera en mesure de faire le tri clairement à 3h du matin ?

S'il faut mettre le nez dans la m... pour faire réagir les gens, c'est ce qu'il faut faire !

L'initiative ne laisse pas indifférents les passants. "C'est violent comme image, mais c'est sûrement nécessaire pour sensibiliser les gens" réagit Francis. Quant à Michèle, elle est attristée par ce spectacle : "on dirait que ça date d'une semaine, mais non, c'est juste les déchets de cette nuit ? Ah ben bravo !".

Serge est lui plus radical, et comprend l'idée de laisser ces ordures là quelques temps pour alerter : "je vais être un peu vulgaire, mais s'il faut mettre le nez dans la merde pour faire réagir, c'est ce qu'il faut faire avec les gens, pour les choquer. Quand les éboueurs sont en grève, ils sont bien choqués..."