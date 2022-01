Des déchetteries menacées en Charente limousine ?

CALITOM veut réorganiser le réseau de déchetteries en Charente. Confronté à des problèmes financiers, le syndicat départemental de collecte et de traitement des déchets va fermer des déchetteries, notamment en Charente limousine. Mais d'autres vont être rénovées ou construites. C'est en février que seront prises les décisions. Pour l'heure, les propositions sont présentées dans chaque communauté de communes du département. Mais déjà, la colère gronde chez les maires concernés par les menaces de fermetures.

Reportage sur les déchetteries menacées en Charente limousine Copier

CALITOM a lancé, en 2021, une étude sur l'optimisation des déchetteries en Charente : le vote d'un budget déficitaire de plus de 3 millions d'euros nécessitait de prendre le taureau par les cornes. C'est surtout la Charente limousine qui est concernée, avec des fermetures mais pas seulement. Seraient fermées les déchetteries de Terres de Haute Charente, Montemboeuf, Saint-Claud et Chabanais. Seraient modernisées Chasseneuil, Confolens et Champagne Mouton. Et une nouvelle déchetterie serait implantée entre Chabanais et Terres de Haute Charente. CALITOM gère aujourd'hui 38 déchetteries en Charente, dont 10 dans l'agglomération de Grand Angoulême et le Rouillacais. Le nombre de déchetteries supprimées sera décidé lors du prochain conseil syndical, début février.

Interview de Michael Laville, président de CALITOM Copier

Par ailleurs, le syndicat des déchets en Charente va fermer, au mois de février également un outil, présenté il y a une dizaine d'années comme "ultra-moderne" : l'unité de pré-traitement biologique à Sainte-Sévère. En 2014, malgré le tri, les déchets bio seront interdits dans les sacs noirs. L'équipement est déjà obsolète : il reste 10 millions à payer. La situation financière de CALITOM est pourtant plus que fragile : si le budget 2021 a été voté avec un déficit de 3,3 millions d'euros, on est aujourd'hui à six millions d'excédent. Mais la fiscalité va forcément augmenter dans les années qui viennent : il faut s'attendre à une forte augmentation de la Taxe sur les Ordures Ménagères.