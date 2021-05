Des défenseurs de l'environnement s'opposent à un projet de centrale solaire sur les côtes de Clermont

UUne centrale solaire de 12 hectares va-t-elle bientôt prendre place sur les côtes de Clermont ? Le projet devrait être soumis au vote du conseil métropolitain ce vendredi 28 mai, mais certains défenseurs de l'environnement s'y oppo"Ue.

Ce projet de centrale solaire du groupe Valeco serait installé sur le site de l'ancienne carrière de basalte, sur la commune de Nohanent. "C'est un bon projet au mauvais endroit," résume Jean-Louis Amblard de l'association pour la sauvegarde des côtes de Clermont-Chanturgye (ASCOT).

Jean-Louis Amblard, membre de l'ASCOT, présente l'évolution de la carrière depuis la fin de son exploitation. © Radio France - Théophile Vareille

350 espèces aquatiques dans un "écosystème unique"

"Depuis la fin de l'exploitation de la carrière en 2004, continue-t-il, la nature y a repris ses droits, en créant un écosystème unique avec des zones sèches et des zones marécageuses : résultat, des espèces rares s'y sont installées."

Selon l'association il y aurait 350 espèces de milieu aquatique, faune et flore réunis, dont certaines espèces "d'intérêt européen", des oiseaux aux grenouilles en passant par les orchidées.

Les côtes de Clermont offrent une vue imprenable sur le Puy-de-Dôme et la faille de Limagne. © Radio France - Théophile Vareille

Les autorités environnementales émettent des réserves

Dans son avis consultatif publié le 11 mai dernier, la mission régionale d'autorité environnementale indique que "l'articulation du projet [...] nécessite d'être approfondie." L'autorité pointe épingle notamment Valeco sur la visibilité du site, qui "ne fait l'objet que d'une analyse succincte".

"Depuis les côtes de Clermont on a une vue incroyable, explique William Robert, membre lui aussi de l'ASCOT, on peut voir le Puy-de-Dôme et la faille de Limagne, des espaces protégés qui donneront donc directement sur cette centrale." Un enjeu de pollution visuelle à ne pas négliger pour l'association.

"_Il faut promouvoir les côtes de Clermont plutôt que les gâcher avec 12 hectares de panneaux solaires,conclut Jean-Louis Amblard, c'est une chance incroyable pour l'agglomération d'avoir un tel espace vert en son beau milieu._" Les côtes de Clermont comptent aujourd'hui 42 kilomètres de sentiers de balade.