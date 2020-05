Déconfinement : des dérogations de la préfecture de Vaucluse pour l'accés au bord d'étangs ou de plans d'eau

Le week-end prolongé de l'Ascension moins de deux semaines après le déconfinement aura motivé six communes du département à faire une demande d'autorisation d'accès autour de plans d'eau. En échange la préfecture demande des protocoles sanitaires strictes et précis.

A Lapalud, la commune a pu rouvrir jeudi sur dérogation de la préfecture son espace de loisirs des Girardes avec son lac pour le début du week-end prolongé de l'ascension. Le maire Guy Soulavie rappelle toutefois les conditions à appliquer : " J'ai ouvert de lac des Girardes de 8h à 18h tout en respectant les mesures barrières. la baignade interdite bien sûr et il n'y a qu'une activité d'autorisée le jogging et la marche. On peut se promener mais comme de partout on a pas le droit de se mettre allongé ou assis sur le sable. J'ai mis comme réserve dans l'arrêté municipal que nous avons pris que si jamais les gens respectent pas je refermerai. Alors pour _cet été on va demander la baignade_. On va voir comment on procède, voir l'évolution de la réglementation."

A Mormoiron le plan d'eau des Salettes reste lui fermé pour le moment

Très prisé à la belle saison le plan d'eau des Salettes à Mormoiron avec sa plage de sable , ses espaces avec tables de pique -nique à l’ombre ou son terrain de Beach-Volley reste lui fermé. Le maire, Régis Sylvestre, se veut prudent : " De 10h à 17h le plan d'eau est fermé pour limiter l'affluence sur le bord du lac. Par contre on peut de promener autour et dans les bois. Le soucis c'est que beaucoup de personnes ne respectent pas. La police municipale sévit assez régulièrement ainsi que la gendarmerie. _Selon ce que nous dira le premier ministre le 2 Juin on est prêt à ré-ouvrir_. Si toutefois pendant l'été personne ne respectait les consignes , on reverrait notre position."

Avec Lapalud les communes d'Avignon, Lamotte-du-Rhône, Le Pontet, Bollène et Serignan-du-Comtat ont demandé une dérogation préfectorale pour l’accès des promeneurs le long de berges ou de plans d'eau.