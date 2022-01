Aix-en-Provence : des propriétaires obligés d'abattre des dizaines d'arbres à cause du risque d'incendie

Dans un quartier très boisé d'Aix-en-Provence, on n'entend plus que le bruit des tronçonneuses. La Ville fait appliquer un arrêté préfectoral qui vise à prévenir les risques d'incendie. Les habitants pleurent leurs arbres.

Aux cigales de l'été, ont succédé les tronçonneuses de l'hiver. Les bruits d'abattage résonnent dans tout le quartier du Pey Blanc. "Y aura-t-il encore des arbres à Aix ailleurs que sur les tableaux de Cézanne ?" se demandent certains habitants, en colère et donc excessifs. La municipalité objecte qu'elle plante en moyenne 300 arbres par an. Cela ne convainc pas ceux qui doivent s'en séparer. L'écrin de verdure est grignoté par l'urbanisation et par les "OLD".

Un excès de zèle ?

OLD : "Obligation Légale de Débroussaillement" qui tourne à l'"obligation légale de déforestation" selon Alain Hugues, très ému, qui refuse de passer sous silence la défiguration de son paysage d'enfance, au quartier du Pey Blanc. Le combat est perdu mais Alain dénonce "un excès de zéle" et il veut attirer l'attention sur ce qui se passe. "Il faut que les Aixois et ceux qui viennent d'arriver chez nous aient conscience de cette nature qui est en train de disparaître aux portes de la ville. Nos espaces naturels doivent être préservés".

Et ce n'est que le début... © Radio France - Christophe Van Veen

Alain Hugues : "C'est un crève-coeur !" Copier

L'OLD exige qu'il n'y ait plus d'arbres 50 mètres autour de sa maison. Le risque incendie est une réalité cruelle chaque été en Provence. Alain Hugues le sait bien. Sa parcelle d'un hectare est entretenue, on peut manger par terre tellement elle est parfaitement débroussaillée. La maison est à l'écart des arbres.

La maison n'est pas collée aux arbres. Et pourtant... © Radio France - Christophe Van Veen

Mais le technicien de la Ville d'Aix lui impose de couper plus de 20 pins, sains, plantés il y a 70 ou 80 ans. "On n'en garde qu'un sur sept. Ça fait mal au coeur. C'est révoltant !" Son patrimoine. Il le tronçonne lui-même car il n'a pas les moyens de se payer les services d'un élagueur. Respecter l'obligation légale est à la charge du propriétaire. Le temps presse. Il doit avoir fini avant fin février. Sous peine d'amende. La menace est claire. Alain s'exécute dans la douleur. Ce patrimoine naturel vient de ses grands-parents qui avaient établi ici leur cabanon. Alain y montait le week-end, avant de s'y établir. Une transmission. "On a transmis notre amour de la nature. On l'a toujours protégé. On ne s'attendait pas à une telle brutalité, à une application aussi radicale et stricte des textes. C'est contre-nature !" Contre-nature. Comprenez : contre la nature. Il doit dégager toutes les jeunes pousses. Il n'y aura pas de régénération.

A terre ! © Radio France - Christophe Van veen

Il ne restera plus d'arbres !

Dépité, son voisin Philippe nous montre son sous-bois dont les troncs sont constellés de points verts. Ce qui signifie : "A abattre !" Le technicien de la Ville vient de passer. "Les trois quarts vont partir ! Il ne restera plus d'arbres. Je suis... abattu !"

Philippe au milieu de tous ses arbres qu'il va devoir abattre. Copier

Une forêt qui va disparaître © Radio France - Christophe Van Veen

Le risque incendie n'est pas hypothétique en Provence. Deux morts dans le Var l'été dernier, dans le massif des Maures. Alain Hugues en est conscient mais interpelle la direction des services de la Ville. "Vous faites quoi pour ceux qui balancent des mégots de cigarette tous les étés sur nos chemins ? J'en ramasse tout le temps". Le sentiment de payer pour l'irresponsabilité des autres.

Priorité à la lutte contre les incendies

Il suffit de lire les dispositions de l'arrêté préfectoral pour comprendre que ces coupes ne sont pas arbitraires. La zone méditerranéenne est considérée comme l'une des plus à risque pour les incendies de forêt en France. Marc Foveau, directeur général adjoint des services à la Ville d'Aix-en-Provence, est aussi en charge des risques."On a bien conscience que ce n'est pas facile pour les propriétaires. Nous ne faisons qu'appliquer l'arrêté préfectoral. Ces secteurs où nous demandons le débroussaillage sont à forts risques d'incendies. Il n'y a rien d'arbitraire. Nous travaillons avec l'Office National des Forêts compétent en la matière". Chaque année, l'équivalent de 700 stades Vélodrome brûlent dans les Bouches-du-Rhône. Le débroussaillement est très réglementé ainsi que le détaille le site de la préfecture.

Marc Foveau directeur général adjoint des services d'Aix-en-Provence Copier

Marc Foveau insiste. Il n'y a pas d'excès de zèle mais une application stricte de l'arrêté préfectoral.

Les sanctions : la commune peut saisir le Préfet qui peut vous infliger une amende administrative pouvant aller jusqu'à 30 € par m² non débroussaillé. Par ailleurs, vous risquez une amende pénale suite à un jugement pouvant aller jusqu'à 30 € par m² non débroussaillé.