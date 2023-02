Des dizaines de centimètres de neige attendus dans les Pyrénées

Les Toulousains qui aiment skier ont de la chance. Après une première semaine de vacances scolaires sans chute de neige, les skieurs vont être gâtés dans les prochains jours. En effet, plus de 40 centimètres de neige sont attendus dans les prochaines heures, se réjouissent les domaines.

ⓘ Publicité

De la neige dès 700 mètres dans les Pyrénées

La limite pluie-neige s'abaisse à 700 m sur le Comminges, indique Météo France, autour de 1.000 m partout ailleurs. Les quantités de neige attendues à 1.200 m pour la nuit sont de l'ordre de 10 à 25 cm en général du piémont vers le cœur du Luchonnais, mais localement, en secteur frontalier, jusque 30 à 40 cm.

Quarante centimètres attendus à Saint-Lary

À Saint-Lary et Font-Romeu, la neige est de retour depuis ce jeudi matin et les chutes s'annoncent importantes dans les prochaines heures. "Les prévisions sont très bonnes. On attend de l'ordre de 40 centimètres de neige d'ici vendredi soir à Saint-Lary et entre 10 et 15 centimètres à Font-Romeu Pyrénées 2000. Ce retour du froid et de la neige va faire du bien", décrit, enthousiaste, Anne Marty, la directrice générale adjointe d'Alti Services.