Des dizaines de communes de Franche-Comté reconnues en état de catastrophe naturelle

Les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 sont acceptées. L'arrêté est publié ce 9 juillet 2021 au Journal Officiel.

L'état de catastrophe naturelle est reconnu pour plus d'une centaine de communes du Jura, après la sécheresse et mouvements de terrain en 2020. Plusieurs communes de la Haute-Saône, du Doubs et du Territoire de Belfort sont concernées également. Cette mesure est parue au Journal officiel ce vendredi 9 juillet 2021. La période va du 1er juillet au 30 septembre 2020.

Voici la liste des villes et villages concernés :

Doubs : Cussey-sur-l’Ognon, Jougne.

: Cussey-sur-l’Ognon, Jougne. Jura : Amange, Annoire, Arbois, Arlay, Asnans-Beauvoisin, Augea, Authume, Baverans, Beaufort-Orbagna, Bersaillin, Biefmorin, Bletterans, Bois-de-Gand, Brainans, Chaînée-des-Coupis, Champdivers, Champrougier, Champvans, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, Château-Chalon, Le Chateley, Chaumergy, Chemenot, Chêne-Bernard, Chille, Colonne, Commenailles, Cosges, Courlans, Cousance, Cuisia, Dammartin-Marpain, Damparis, Desnes, Les Deux-Fays, Digna, Dole, Les Essards-Taignevaux, Étrepigney, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frasne-les-Meulières, Gevingey, Gizia, Les Hays, Larnaud, Lavangeot, Lombard, Longwy-sur-le-Doubs, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molay, Monay, Monnières, Montain, Montbarrey, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mont-sous-Vaudrey, Mouchard, Nance, Neublans-Abergement, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Parcey, Passenans, Peintre, Perrigny, Peseux, Le Pin, Plainoiseau, Pointre, Pont-de-Poitte, Port-Lesney, Quintigny, Relans, Revigny, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Baraing, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Lothain, Saint-Loup, Salins-les-Bains, Sellières, Sergenaux, Tavaux, Thervay, Toulouse-le-Château, Val Sonnette, Vaudrey, Vers-sous-Sellières, Villers-les-Bois, Villette-lès-Dole, Vincent Froideville.

: Amange, Annoire, Arbois, Arlay, Asnans-Beauvoisin, Augea, Authume, Baverans, Beaufort-Orbagna, Bersaillin, Biefmorin, Bletterans, Bois-de-Gand, Brainans, Chaînée-des-Coupis, Champdivers, Champrougier, Champvans, Chapelle-Voland, La Charme, La Chassagne, Château-Chalon, Le Chateley, Chaumergy, Chemenot, Chêne-Bernard, Chille, Colonne, Commenailles, Cosges, Courlans, Cousance, Cuisia, Dammartin-Marpain, Damparis, Desnes, Les Deux-Fays, Digna, Dole, Les Essards-Taignevaux, Étrepigney, Fontainebrux, Foulenay, Francheville, Frasne-les-Meulières, Gevingey, Gizia, Les Hays, Larnaud, Lavangeot, Lombard, Longwy-sur-le-Doubs, Lons-le-Saunier, Le Louverot, Macornay, Mantry, Messia-sur-Sorne, Miéry, Moiron, Molay, Monay, Monnières, Montain, Montbarrey, Montholier, Montigny-lès-Arsures, Montmorot, Mont-sous-Vaudrey, Mouchard, Nance, Neublans-Abergement, Neuvilley, Nogna, Ounans, Oussières, Parcey, Passenans, Peintre, Perrigny, Peseux, Le Pin, Plainoiseau, Pointre, Pont-de-Poitte, Port-Lesney, Quintigny, Relans, Revigny, Ruffey-sur-Seille, Rye, Saint-Baraing, Saint-Cyr-Montmalin, Saint-Didier, Saint-Lothain, Saint-Loup, Salins-les-Bains, Sellières, Sergenaux, Tavaux, Thervay, Toulouse-le-Château, Val Sonnette, Vaudrey, Vers-sous-Sellières, Villers-les-Bois, Villette-lès-Dole, Vincent Froideville. Haute-Saône : Bougey, Bouhans-et-Feurg, Buffignécourt, Citey, Fouchécourt, Gray, Lure, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Magny-lès-Jussey, Mailley-et-Chazelot, Melin, Moffans-et-Vacheresse, Passavant-la-Rochère, Pesmes, Ronchamp, Rupt-sur-Saône, Saint-Rémy-en-Comté, Sauvigney-lès-Gray, Senoncourt, Sorans-lès-Breurey, Vantoux-et-Longevelle, Vernois-sur-Mance, Villefrancon.

: Bougey, Bouhans-et-Feurg, Buffignécourt, Citey, Fouchécourt, Gray, Lure, Lyoffans, Magny-Danigon, Magny-Jobert, Magny-lès-Jussey, Mailley-et-Chazelot, Melin, Moffans-et-Vacheresse, Passavant-la-Rochère, Pesmes, Ronchamp, Rupt-sur-Saône, Saint-Rémy-en-Comté, Sauvigney-lès-Gray, Senoncourt, Sorans-lès-Breurey, Vantoux-et-Longevelle, Vernois-sur-Mance, Villefrancon. Territoire de Belfort : Rougemont-le-Château.

Les habitants qui ont subi des dommages ont maintenant dix jours pour saisir leur assurance, soit jusqu'au 19 juillet.