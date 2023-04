Des dizaines de kilos de déchets ramassés à Clermont-Ferrand lors de la "Cleanwalk"

Armés de gants, de pinces et de sacs une vingtaine de volontaires a répondu à l'appel de l'association Clermont zéro plastique qui organisait une "Cleanwalk", une marche propre, ce dimanche matin. Dès leur arrivée, les participants se lancent à la recherche de déchets près du Cristal parc, à la frontière entre Clermont-Ferrand et Aubière. Dans cette zone commerciale où l'on trouve bars et restaurants, le bord des routes est jonché de déchets : mégots, bouteilles, morceaux de tissu ou de plastique… Rapidement les premiers sacs sont remplis. Et cela surprend Amandine, une participante : "Je suis très étonnée, je n'aurais jamais pensé trouver un endroit comme cela… […] On a l'impression que les gens passent en bord de route et jettent tous leurs déchets par la fenêtre".

Plus de 4 mètres cubes de déchets en tout genre…

Grâce aux bénévoles, les sacs se sont vite remplis ce dimanche matin. © Radio France - Pierre Frasiak

Malheureusement, les nettoyeurs trouvent également des encombrants (pneus, siège de voiture, cuve…). Serge, venu avec son vélo-cargo, se charge de les ramener au point de rapatriement : "Il y a des choses assez lourdes, je vais les rapprocher du point de collecte avec le vélo-cargo. On est vraiment dans l'écologie total". Une fois ramassés, il faut encore trier les déchets : "Tous ce qui va à la déchetterie nous allons l'emmener, assure Sophie, coordinatrice évènementiel de Clermont zéro plastique . On fait le tri dans des sacs noirs et des sacs jaunes".

Serge transporte les encombrants grâce à son vélo-cargo. © Radio France - Pierre Frasiak

La "Cleanwalk" clos la semaine de l'écologie

En une heure et demie la collecte a été fructueuse : quatre mètres cubes de déchets de toutes sortes, 210 litres de déchets recyclables, 250 bouteilles de verre, quatre pneus, un cône de chantier, du fil barbelé… Une montagne de pollution qui ne décourage pas Richard Trapeau, ce bénévole de Clermont zéro plastique arrive même à trouver du positif : "Ce qui me fait plaisir c'est qu'on ramasse de plus en plus des déchets du passé. A l'époque il n'y avait pas de déchetterie, […], les comportements ont quand même changé et la plupart des gens fait aujourd'hui l'effort d'aller en déchetterie".

Cette Cleanwalk clos la "semaine de l'écologie" durant laquelle des associations clermontoises ( La jeune chambre économique de Clermont-Ferrand , Vélo-Cité 63 , Les Engagés , Clermont zéro plastique ) ont multiplié les actions de sensibilisation à la cause environnementale.