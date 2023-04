Des eaux usées recyclées pour nettoyer les rues de Bergerac

La communauté d'Agglomération Bergeracoise et Véolia ont inauguré ce lundi 24 avril à Bergerac un dispositif unique en France. L'agglomération utilise désormais les eaux usées pour nettoyer sa voirie, et bientôt pour arroser ses espaces verts. Une eau dont Véolia se sert également pour curer ses canalisations. Cette initiative va permettre dans un premier temps d'économiser 7000 m3 d'eau potable par an.

L'eau, une ressource devenue précieuse

"Le temps de l'abondance est terminé" répètent en chœur les responsables de Véolia, le président de la Communauté d'agglomération bergeracoise et l'agence de l'eau Adour-Garonne. Le Périgord, pourtant richement doté en rivières, doit faire face année après année à de plus en plus de restrictions d'eau, une situation qui ne peut que s'aggraver dans les années qui viennent. "On a cru longtemps que l'eau était inépuisable et une ressource sans fin, explique Frédéric Delmarès, le président de la Communauté d'agglomération bergeracoise. "On a vu que l'été dernier, 700 communes en France ont manqué d'eau potable, il faut changer de logiciel. Nous ne sommes plus en 1970".

Une unité de traitement spéciale a été créée à la station d'épuration du Pont Raux, pour filtrer et désinfecter l'eau recyclée © Radio France - Emmanuel Claverie

Une eau filtrée et désinfectée

En demandant la mise en place de ce dispositif à Véolia, la communauté d'Agglomération de Bergerac a devancé le Plan eau d'Emmanuel Macron, qui prévoit, d'ici à 2030, de recycler 10% des eaux usées. Mais la loi ne permet pas d'utiliser l'eau des stations d'épuration n'importe comment. Celle du Pont Roux à Bergerac a donc été équipée d'une unité de Réut' (pour réutilisation) qui permet de filtrer et de désinfecter 25.000 M3 par an d'eaux déjà pré-traitées par la station d'épuration*."Il a fallu compléter le traitement de la station d'épuration pour pouvoir avoir une eau qui correspond aux critères d'usage"* explique Florence Mouly, en charge de Veolia Eau sur le département de la Dordogne, et sur les départements du Limousin. Une station d'épuration nettoie les eaux usées pour les rendre propres dans le milieu naturel, mais pas propres à la consommation humaine et pas propres à certains usages, précise-t-elle. Et ces usages de nettoyage de voirie ou d'arrosage d'espaces verts, sont réglementés. Il faut avoir des eaux de classe A, qui sont des eaux dont la désinfection est rassurante par rapport à l'utilisation qui en est faite derrière.

Le Sarladais et le Terrassonnais vont suivre

Une initiative bergeracoise qui devrait rapidement faire des petits. "Nous démarrons par la CAB sur Bergerac et nous allons derrière démarrer d'ici l'été une unité de réutilisation des eaux usées à Sarlat et également une autre sur le Terrassonnais précise Florence Mouly. "À l'échelle nationale, nous visons 150 sites sur lesquels nous commençons à travailler", complète Pierre Ribaute qui dirige les activités de Véolia Eau en France*. L'idée pour nous, c'est de viser environ trois millions de mètres cubes d'eau qui seraient ainsi recyclés. Ce serait autant de moins qui ne seraient pas prélevés sur les ressources à un moment où, pour notre pays, nous auront besoin de garder autant d'eau que possible sur le territoire national.*