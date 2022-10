Des eaux usées traitées pour arroser le golf de Cannes Mandelieu

Entrée du Golf Old Course à Cannes-Mandelieu

Ne jetons plus l'eau à la mer ! Les 18 millions de M3 d'eaux usées de huit communes, actuellement purifiées et retraitées par la station d'épuration Aquaviva de Mandelieu-la-Napoule, devraient être raccordées en juin 2023 sur un nouveau réseau qui alimentera entre autre l'arrosage du Golf Old Course.

Ce golf, l'un des plus vieux de France (il vient de fêter ses 130 ans) puise aujourd'hui l'eau pour arroser les 74 hectares dans la nappe phréatique par des forages.

"Cette nouvelle étape est essentielle pour maintenir notre activité et s'ajoute aux efforts de renouvellement des pelouses plus résistantes à la sécheresse" ajoute le propriétaire du Golf Old Course Jean-Stéphane Camérini. Le président de la Fédération Française de golf Pascal Grizot rappelle que l'activité des 730 golfs en France représente 15 000 emplois et rassemble 700 000 joueur.

Ce golf est aussi un véritable poumon vert en plein secteur urbanisé "ce lieu très beau, par son existence, a permis de préserver un coin de nature à l'abri des promoteurs, ce n'est pas négligeable (...) Et en multipliant les espaces verts, nous lutterons plus efficacement contre le réchauffement climatique... Et nous allons éviter ce gâchis de jeter l'eau en mer" estime David Lisnard, président de l'Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes. Il précise "je ne suis pas joueur de golf !".

Nettoyer les rues et irriguer les cultures

L'eau retraitée pourra aussi servir d'ici deux ans à nettoyer les rues situées à proximité, être utilisée grâce à de nouveaux lieux de stockage au "lavage des camions poubelles, de la voirie, ou encore pour alimenter l'arrosage de jardins de copropriétés et ensuite servir à l'irrigation de cultures agricoles."

Le projet dormait dans les cartons depuis 10 ans "le temps de convaincre les administrations" regrette David Lisnard,

Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-La-Napoule, assure qu'il ne faut pas avoir peur de cette eau qui est "d'excellente qualité." L'obtention du feu vert des autorités sanitaires (ARS PACA) a été le plus compliqué assurent les élus.

Le premier investissement pour les travaux est d'un million d'euros.