Des éboulements à répétition sur le sentier côtier entre Saint-Nazaire et Pornichet

Comme beaucoup de promeneurs, nombreux à prendre l'air en cette période de pandémie et de vacances pour certains, Dominique se heurte aux barrières qui ont été installées juste avant la plage de Bonne Source à Pornichet. Le sentier côtier est fermé sur une centaine de mètres à cause des risques d'éboulements. Bâtons de marche en main, il suit les panneaux de déviation. Au début du mois à Bonne Anse à Saint-Nazaire, un trou béant s'est creusé au niveau du banc belvédère . Depuis plus d'un an, les secteur de Trébézy et de Virechat sont également interdits aux promeneurs.

La falaise s'est effondrée au ras du sentier - Mairie de Pornichet

Ruissellement des eaux pluviales

Depuis Saint Nazaire effectivement le sentier ne suit plus la côte en plusieurs endroits. Parfois, il faut contourner une zone pavillonnaire. Le ruissellement des eaux pluviales contrarié par l'urbanisation fragilise la falaise. Des arbres sont arrachés. Il arrive même que les infiltrations descellent des roches dures. La Carène, la communauté d'agglomération, a mandaté une agence spécialisée pour fournir une étude précise sur la nature du problème et les hypothèses pour y remédier.

Il faut qu'on traite le problème à la base. L'origine de ces éboulements serait le ruissellement des eaux pluviales, donc il faut qu'on mène des études qui permettent de faire les réparations nécessaires à la continuité du chemin côtier mais surtout que l'on se prémunisse de phénomènes similaires dans quelques mois ou quelques années" Jean-Jacques Lumeau, premier vice-président de la Carène

Au belvédère de Bonne Anse, le banc a été emporté dans un trou béant © Radio France - Anne Patinec

Un joyau qui attire les promeneurs

Plus d'un million d'euros a déjà été programmé pour les travaux sur Saint-Nazaire. La collectivité est très attachée à ce sentier littoral, un joyau qui attire beaucoup de monde et qui doit être continu. L'une des pistes par endroit peut être de reculer le chemin en gagnant de l'espace sur des terrains privés; cela s'est déjà fait par exemple à Bonne Anse à Saint-Nazaire. Une étude plus globale sur le phénomène d'érosion du littoral est aussi lancée par plusieurs collectivités. Car un autre danger menace le chemin côtier, la montée des eaux due au réchauffement climatique.