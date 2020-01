Des écoliers normands veulent sauver les koalas en Australie et la planète

Conches-en-Ouche, France

"La maîtresse nous a demandé ce qu'on savait sur l'Australie" raconte Manon. Tout est parti de là. Les enfants ont visionné des vidéos et, émus par le sort des animaux, notamment des koalas, "un animal gentil, qui a un peu peur des humains et qui est poilu" selon Ilan, ils ont décidé de créer une cagnotte pour que les adultes apportent leur contribution. Les élèves de la classe de CE2 CM1 CM2 se sont déjà beaucoup investis sur le dossier. En classe ils étudient les causes et les conséquences du réchauffement climatique. "On va ensuite aborder la notion de comment améliorer le quotidien pour faire en sorte que la planète soit de moins en moins en souffrance" rapporte Charlotte Follin, leur professeure.

Ambiance studieuse dans la classe de Charlotte Follin © Radio France - Laurent Philippot

L'enseignante, Charlotte Follin, explique comment le projet a été initié

Arrêtez la pollution, s'il vous plaît ! "

Le message est un S.O.S. lancé par les enfants qui dénoncent -entre autres- la pollution des usines et des voitures, car Charlotte l'affirme "leur conscience s'éveille au fur et à mesure".

Le drame en Australie sert également de support pédagogique © Radio France - Laurent Philippot

Les élèves de l'école Sainte-Foy de Conches-en-Ouche veulent sauver les koalas et la planète : reportage de Laurent Philippot

Une cagnotte et des actions

La mère d'Ilan coud des poches pour les bébés kangourous. La soeur d'une élève, musicienne, a demandé à ses copains d'organiser un concert pour l'Australie. Paola a décidé de faire un geste : "dans mon placard, je vais enlever tous mes vêtements trop petits et je vais les donner en Australie" explique la petite fille qui est en train de rédiger un courrier. Les enfants ont réalisé une carte de l'Australie et des dessins.

Les cartes postales seront envoyées à l'école d'Aubéguimont (76) qui a projet similaire pour l'Australie © Radio France - Laurent Philippot

La cagnotte a été mise en ligne le 10 janvier, les dons s'élèvent pour l'instant à un peu plus de cinquante euros. "Ça serait bien que des gens qui ont bon cœur donnent de l'argent !" souhaite Sarah. Léo lui fixe même un objectif "1000 euros". La professeure n'est pas sûre qu'ils y arriveront mais pour Charlotte Follin "l'important, c'est pas vraiment le montant de la cagnotte, c'est le geste et c'est l'intention qui comptent" . À votre bon cœur messieurs dames !