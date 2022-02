Ces écologistes partent de Rennes pour rejoindre Paris à vélo

Le thermomètre affiche zéro degré mais plusieurs dizaines de militants et soutiens Europe Ecologie les Verts ont répondu présents pour cette "Breizh vélorution". Ils sont partis depuis l'esplanade De Gaulle ce vendredi à 9h30, pour près de 500 kilomètres à vélo vers Paris. "Je vais les accompagner pendant une heure seulement parce je ne préfère pas faire ça en plein mois de février", glisse Daniel, un retraité. "Oui, c'est vrai, ce n'est pas la période la plus favorable", répond Jean-François. Cet enseignant profite des vacances scolaires pour participer.

Ils veulent montrer qu'on peut "reprendre le temps" de circuler à vélo

"On est aussi attachés au calendrier de travail du Sénat", ajoute Jean-François. Ce périple à vélo est à l'origine un défi lancé lors de l'élection du premier sénateur EELV d'Ille et Vilaine David Salmon, venu les encourager. "Il faut savoir reprendre un peu le temps. Le trajet qu'ils font, ils vont le faire en cinq jours. Moi, je le fais en une heure et demie avec le TGV, mais c'est du transport, pas du voyage." Pour Laurence Piou, co-porte-parole du groupe Europe Ecologie les Verts du sud et de l'ouest de Rennes, "c'est une manière de faire campagne. Quand on va tracter sur les marchés, on nous dit que l'écologie est triste et punitive mais c'est surtout plein d'inventions, quand on réfléchit à son impact carbone et à sa vitesse."

La campagne présidentielle n'est jamais bien loin et elle patine pour les écologistes. "Bien entendu, c'est un peu en lien avec la campagne de Yannick Jadot. On fonctionne qu'avec les sondages aujourd'hui et on est en train de mettre de côté les éléments essentiels que sont le réchauffement climatique et la justice sociale", lance le sénateur.

Huit départements traversés

Alors, Jean-François et les autres vont tenter de convaincre les habitants des huit départements qu'ils vont traverser : "Rencontrer, échanger, faire connaître différentes idées, porter l'écologie. C'est une belle occasion pour le faire !". L'arrivée au Sénat est prévue ce mercredi. Le parcours passe par Montenay (Mayenne) ce vendredi, Lalacelle (Orne) samedi, Saintigny (Eure-et-Loir) dimanche, Épernon (Eure-et-Loir) lundi. Le retour se fera en TER par la Normandie, puis les derniers kilomètres à vélo jusqu'à Rennes, vendredi prochain. La "Breizh vélorution" est à suivre en ligne.