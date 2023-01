Des élèves ingénieurs de Cherbourg se mobilisent pour les économies d'eau et d'énergie au Maroc.

Les étudiants de l'Esix-Normandie de Cherbourg se mobilisent pour améliorer un système d'irrigation dans une orangeraie dans le Nord Est du Maroc, dans la région de Berkane à la frontière avec l'Algérie, zone très marquée par la sécheresse.

ⓘ Publicité

Le projet a été élaboré avec l'association des Amis du Maroc en Cotentin, c'est une première.

Fin décembre pendant une semaine, 3 élèves sont allés sur place, avec un professeur et le président de l'association pour dresser un état des lieux

Il s'agit de remplacer un système très obsolète et très gourmand en eau, l'orangeraie est aujourd'hui alimentée avec un moteur qui fonctionne au gaz butane.

"Le système actuel est rustique et pas très écolo, on va essayer de l'améliorer. Il y a beaucoup de perte en eau " Antoine Pérriers, élève de l'Esix Cherbourg - esix

Système de goutte-à goutte et panneaux solaires

Antoine Perriers, élève en 3e année à l'Esix, fait partie des étudiants qui sont allés sur place pour étudier la situation et a décidé de s'impliquer. " C'est un projet concret et intéressant, explique t'il. Le système actuel est rustique et pas très écolo, on va essayer de l'améliorer. Il y a beaucoup de perte en eau, de deux tiers. On va donc installer un système de goutte à gouttes plus efficace et des panneaux solaires. Ce système pourrait peut-être être adapté à d'autres orangeraies en Afrique et c'est important pour le futur. "

De la conception à la réalisation

Economiser l'énergie, économiser l'eau, les élèves ont imaginé un système de panneaux solaires et un système de goutte à goutte...Mais il reste du pain su r la planche explique Belgacem Seghrouchni président de l'association des Amis du Maroc en Cotentin, "Tous les élèves travaillent déjà sur la conception puis vont faire des plans, des devis et cherchent des subventions. Ils passeront ensuite le flambeau à d'autres promotions qui vont travailler sur le projet."

le projet devrait prendre deux ou trois ans, il faut trouver un budget de plus de 30 000 euros.