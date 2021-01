Des enfants de La-Teste-de-Buch mettent des sapins sur la dune ralentir l'érosion

Cette opération a été pilotée cette semaine par l'ONF et la ville de La-Teste-de-Buch pour limiter l'érosion en récupérant et en plaçant les sapins de Noël de ses habitants, sur la dune. Il s'agit d'un piège à sable qui permet de le garder alors que les tempêtes hivernales se profilent.

Sur le Bassin d'Arcachon, à La-Teste-de-Buch, votre sapin de Noël sert à ralentir l'érosion. L'opération a eu lieu sur 3 jours et était pilotée par l'Office national des forêts (ONF) et la Ville de La-Teste-de-Buch. La ville avait mis, juste après les fêtes, des points de collecte pour récupérer les sapins - pas de synthétiques - et les placer sur sa dune afin de capter le sable lors des tempêtes hivernales qui approchent sur la façade Atlantique.

Cette année, la ville de La-Teste-de-Buch a eu besoin de 12 bennes contre 5 l'an dernier, pour stocker les sapins de ses habitants. © Radio France - Yvan Plantey

On appelle cela des pièges à sable et cette technique n'est pas la seule utilisée par l'ONF. "On a aussi des techniques avec des matériaux inertes comme les filets coco. C'est une fibre naturelle tressée et on s'en sert pour monter le niveau dunaire", explique François Claveirol, le responsable de l'antenne de Biscarosse. Il rappelle que la dune de La-Teste-de-Buch avait déjà été édifiée "grâce à de tels procédés, il y a deux siècles, grâce à des palissades qui ont permis de la monter rapidement".

Le conseil municipal des jeunes pour ouvrir la voie

Pour cette opération, plusieurs classes d'enfants de La-Teste-de-Buch y ont participé. Les premiers ont été ceux du Conseil municipal des jeunes. "C'est un bon moyen de les sensibiliser, explique Julie, une maman. Ce sont des actions concrètes qui prennent pas beaucoup d'énergie, ni de temps mais les enfants donnent tout de suite un sens à leur action."

L'opération s'est déroulée sur trois jours et a lieu tous les ans. © Radio France - Yvan Plantey

Cette année, en plus des enfants, les habitants de La-Teste-de-Buch ont aussi beaucoup contribué : deux fois plus que l'an dernier car la ville a eu besoin d'une douzaine de bennes contre cinq l'an dernier.