Des enfants des centres aérés mobilisés pour une journée spéciale de nettoyage des cours d'eau du Luberon

Le Parc Naturel Régional du Luberon associé aux Directions Départementales de la Cohésion Social du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence et le réseau Luberon Jeunesse ont mobilisé les enfants des centres de loisirs pour ramasser les nombreux déchets qui envahissent les berges des cours d’eau.

La Calavon-Coulon, l'Aiguebrun, l'Eze , la Sorgue mais aussi la Durance ont ainsi reçu la visite d'enfants de 6 à 12 ans pour cette journée d'éducation à l'environnement et à la citoyenneté. Au bord du Coulon sur la commune de Robion par exemple plus d’une vingtaine enfants de 6 à 12 ans des centres de loisirs de Robion, Cavaillon et Cheval Blanc munis de gants ( fournis par la société aptésienne Delta Plus ) et de pinces ramasse-déchets ont passé la matinée à remplir des sacs de toute sortes de détritus dont beaucoup d’emballages alimentaires.

Après les crues successives de 2019, de nombreux déchets en majorité plastiques ont été charriés par les eaux.

Des déchets généralement plastiques un peu partout dans les herbes sur les berges © Radio France - JM Le Ray