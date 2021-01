Des enfants et des arbres pour une opération chargée de symboles à Saint-Mamert du Gard

Des enfants et des arbres : c'est une opération forte en symboles qui s'est déroulée ce jeudi à Saint-Mamert du Gard, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Nîmes. 25 enfants des classes de CM1 et CM2 du village sont venus planter des arbres sur la propriété d'un viticulteur. Des amandiers, des chênes verts ou encore des micocouliers, uniquement des espèces régionales, pour créer des haies sur des parcelles autrefois abandonnées et qui ont été rendues à l'agriculture.

Pelles, arrosoirs, gants de jardiniers pour les plus prévoyants, mains nues pour les autres. Le mistral s'est levé sur le hameau de Robiac, il ne fait pas chaud du tout, mais la motivation est intacte pour tous à l'image de Charlie, Dylan ou Jimmy : "Il faut protéger la nature et arrêter de couper des arbres. C'est beaucoup mieux d'en replanter pour qu'il y ait plus d'oxygène dans l'air et moins de pollution" lancent-ils tous en chœur. "C'est bien pour nous, pour la nature, pour tout le monde".

1 000 enfants et 4 000 arbres dans toute la France

Une quarantaine d'arbres, tous d'espèces endémiques, plantés en suivant les conseils précieux de Pierrick de la Scope anduzienne Agroof venu superviser l'opération et ravi de l'implication des enfants : "On voit qu'ils apprécient cette opération. Ils retiennent tout ce qu'on leur explique et peut-être qu'un jour ils planteront chez eux, chez leurs parents, chez leurs voisins". Un intérêt des enfants que confirme sans hésiter Audrey Rigaud leur institutrice : "Ils étaient très enthousiastes à l'idée d'effectuer cette sortie et on voit vraiment qu'ils se régalent".

Et ces 25 gamins garderont un souvenir bien au delà de cette simple journée comme l'explique Antoine Caillault qui les accueillait sur sa propriété "Terres de Jeanne" : " Il est prévu que chaque enfant mette une petite plaquette en bois avec son nom sur chaque arbre planté et il pourra revenir le voir pousser, avec ses parents également. L'idée c'est de s'inscrire dans la durée".

La journée de ce jeudi fait partie d'un projet global. Au total, près de 600 arbres vont être plantés sur toute la propriété des "Terres de Jeanne". Cette opération, menée par l'association "Des enfants et des arbres", se décline également dans toute la France . Une trentaine de plantations se dérouleront d'ici au printemps en Alsace, Nouvelle Aquitaine ou encore en Vaucluse. Un millier d'enfants vont planter plus de 4 000 arbres chez 30 agriculteurs.