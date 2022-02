Marche propre : des enfants de Châteauroux nettoient les rues mais ne veulent plus être seuls

Des enfants forcés de nettoyer les déchets des adultes. Depuis quelques années, les jeunes du centre socioculturel de Beaulieu à Châteauroux organisent des marches propres pour ramasser les détritus qui jonchent les rues. Ce mercredi 16 février, ces collégiens et lycéens ont encore nettoyé le quartier, notamment le Square Maréchal Des Logis. S'ils font des marches propres régulièrement, ils sont toujours autant désarçonnés face à la quantité d'ordures qu'ils trouvent.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"C'est choquant, il faut que ça s'arrête"

Des tonnes de déchets recouvrent le parc : des emballages plastique, des cannettes, des bouteilles en verre mais aussi plus surprenant : "on trouve tout et n'importe, une PlayStation, des ballons, des balles de tennis et même des cigarettes électroniques jetables", raconte Issa, sidéré.

Des tonnes de déchets jonchent le square Maréchal Des Logis à Châteauroux © Radio France - Justine Claux

Avec d'autres jeunes, cet élève de troisième au collège Jean Monnet ramassent toutes ces ordures avec une pince. Quand il voit toute cette pollution, il est vraiment en colère. "C'est choquant, il faut que ça s'arrête, on nettoie des trucs ici alors qu'il y a une poubelle juste en face de nous, c'est nul", regrette le collégien.

Un sentiment partagé par son copain Envi. Ce lycéen ne comprend pas qu'on puisse jeter autant dans la nature. Lui arrive bien à jeter ses ordures à la poubelle, pourquoi pas les autres. "Je ne jette plus rien par terre, j'attends de trouver une poubelle et je garde mes déchets dans la poche, assure cet adolescent. Les autres, s'ils ne voient pas de poubelles, ils jettent par terre. Soyez respectueux de la planète !".

C'est justement le message que veut faire passer Fatima aux pollueurs : il est temps de respecter l'environnement. "C'est notre planète, c'est là où on vit, s'ils continuent de la polluer tout le temps, elle n'existera plus et nous avec, s'inquiète l'élève de sixième. C'est pour ça qu'on fait des marches propres, on essaie de sensibiliser les gens".

Ces jeunes en colère face à la pollution ont un message pour les adultes Copier

"On bat des records du monde de déchets"

Nasser Guéna, animateur jeunesse à Beaulieu, encadre les jeunes dans leur démarche. Lui non plus ne cache pas sa colère face à la quantité de détritus ramassés. "On bat des records du monde de déchets à chacune de nos récoltes, donc ça suffit, s'emporte-t-il. Ça fait maintenant 40 ans qu'on répète qu'on va droit dans le mur mais aujourd'hui, le mur s'est rapproché".

"Personne ne semble prendre conscience de la situation à part nos petits loulous", s'énerve Nasser Guéna, animateur jeunesse à Beaulieu Copier

Depuis quatre ans, les collégiens et lycéens du centre socioculturel nettoient les déchets du quartier Beaulieu, au moins deux fois par mois. Ils veulent maintenant étendre leurs marches propres à tout le département de l'Indre