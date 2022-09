Des grandes entreprises haut-saônoises face au défi de la sobriété énergétique

"On n'a pas attendu la Première ministre pour agir", précise Pierre-Antoine Quivogne le PDG de Sahgev, l'entreprise spécialisée en production de vérins hydraulique, installée à Gevigney, en Haute-Saône. Et pourtant, Elisabeth Borne a appelé à un effort de la part des entreprises avec une baisse de 10 % de leur facture d'énergie. Un même objectif donné pour la France d'ici à 2024. Mais la tâche s'annonce rude chez nous.

Ces baisses demandées interviennent dans un contexte de crise, entre la hausse des matières premières et l'explosion des tarifs énergétiques et la guerre en Ukraine. "Depuis trois-quatre ans, nous avons déjà effectué des petits gestes. On a changé 2000 néons, on est passé en led, on a mis en place des systèmes d'arrêts automatiques pour les machines, un système d'éclairage automatique avec des détections de personnes ou d'engins. On fait également de la prévention et on encourage et soutien le covoiturage entre salariés", précise le PDG de Sahgev. Mais à la fin du mois, la facture en énergie reste salée : 30 000 euros rien que pour le site de Haute-Saône.

Pierre-Antoine Quivogne est le PDG de Saghev, en Haute-Saône. © Radio France - Virginie Vandeville

"Pour l'instant nos tarifs d'électricité sont fixés mais il va falloir les revoir dans quelques mois et on sait que cela va exploser avec le contexte", assure encore ce dernier. Faire des efforts, le gérant veut bien jouer le jeu, mais il y a une chose à laquelle, il n'a pas encore trouvé la solution. "Le problème ce sont les machines. Elles représentent 97 % de notre consommation d'énergie. On peut couper le chauffage, la clim, cela ne représentera pas 10%".

10% en moins, c'est pourtant la demande du gouvernement. Alors Pierre-Antoine Quivogne assure réfléchir à des solutions. "Mais l'objectif, ce n'est pas de produire moins non plus", d'autant qu'il faut faire aussi à la crise des matières premières qui pèse. La réduction de la consommation d'énergie est un investissement et on doit continuer à investir pour faire face à la concurrence précise encore le chef d'entreprise. Il sollicite d'ailleurs d'autres chefs d'entreprises afin de s'inspirer. Ainsi, il réfléchit à une vieille idée qu'il avait avant covid, à savoir l'installation de panneaux photovoltaïques.

La verrerie de la Rochère, la bonne élève

A la verrerie de la Rochère, on agit et rapidement. Ces dernières années, Gilles Ambs son directeur a effectué des travaux d'isolation des bâtiments, il a aussi changé ses fours pour passer à l'électrique. La verrerie est aussi pionnière pour ce qui est de la décarbonation. Mais le contexte l'a poussé à encore plus accéléré les choses. "Nous lançons cette semaine un audit pour voir où l'on peut faire des économies", précise-t-il. Un examen demandé d'ailleurs par Elisabeth Borne cette semaine. Et puis, il y a trois mois, il a passé commande pour un nouveau four. "Il devrait être mis en service en août 2023. Il sera plus isolé, ce qui devrait nous permettre de réduire de 6 à 7 % notre facture totale en énergie" fait savoir le directeur.

Mais cela ne va pas permettre d'absorber la hausse en continue de l'électricité. Et forcément, ceux qui trinquent au final ce sont les clients et les consommateurs. "Nos concurrents ont augmenté leur tarif de plus de 30 % sur 2022, nous c'est de l'ordre de 12 %". Un tarif qui va connaître une nouvelle augmentation dès janvier 2023.

Gilles Ambs, le directeur de la verrerie de la Rochère. © Radio France - Virginie Vandeville

La menace des coupures de courant

Mais un autre scénario catastrophe s'ajoute pour les entreprises : des coupures d'électricité. Si Elisabeth Borne a précisé que des rationnements pourraient survenir dans les entreprises, si chacun ne prenait pas sa part. Face à une possible pénurie d'énergie durant l'hiver, des coupures pourraient également arriver. "On aurait pas de problèmes avec des petites coupures car nous sommes équipés de groupes électrogènes, mais avec une coupure importante, la bric de nos fours ne supporterait pas. Il faudrait refaire le four avec un redémarrage d'un an et d'un coût plus proche des 1,2 millions d'euros. Cela pourrait mettre en danger la pérennité de l'entreprise", déplore Gilles Ambs.