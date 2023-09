Des entreprises veulent réduire leur bilan carbone avec l'aide des Shifters

Pour les entreprises, il n'est pas toujours facile de savoir par où commencer pour réduire leur bilan carbone. Le Shift Project, une association fondée il y a dix ans par l'ingénieur et conférencier Jean-Marc Jancovici, tente de les aider en leur apportant une méthode. Autour de La Rochelle, cinq entreprises sont accompagnées depuis un an par ceux qui se font appeler "les Shifters".

"Le bilan carbone de notre petite entreprise était massive"

Quand Bastien Losfeld a racheté l'entreprise de peinture Brunereau, en 2020, la crise du Covid battait son plein. "Les collaborateurs avaient besoin de retrouver du sens", se souvient-il. Il décide d'engager la transition écologique de la boîte. "On a commencé par faire un diagnostic en demandant à des experts d'estimer notre bilan carbone", détaille Bastien Losfeld. Le résultat surprend l'équipe : "Nous sommes une petite entreprise de 30 personnes et notre empreinte était massive." Il entreprend des premiers changements pour le réduire : troquer les peintures pétrochimiques utilisées sur les chantiers par des peintures plus naturelles, par exemple. Pour aller plus loin, il fait appel à Laurent Zibaud, bénévole des Shifters de Charente-Maritime.

"J'ai rencontré une première fois tous les salariés de l'entreprise Brunereau pour un temps d'information" explique ce dernier. Une réunion de trois heures environ, au cours de laquelle il informe sur la nocivité du CO2, le contenu de l'accord de Paris sur le climat, et la transition énergétique. Quelques temps après, les équipes de Brunereau auront droit à un deuxième temps auprès des Shifters pour réfléchir à des solutions qu'ils peuvent mettre en place dans leur quotidien. "On va monter avec eux des projets simples, rapides à mettre en oeuvre, et qui ne désorganisent pas l'entreprise" précise Laurent Zibaud.

Instaurer un déjeuner végétarien

Des projets comme ceux-ci, Emma Dieu Vial Ponrouch les développe depuis un an dans l'entreprise immobilière Smedas où elle travaille. "Un midi par semaine, on a pris l'habitude de tous déjeuner végétarien. On prend une photo de notre repas que l'on se partage et on s'échange nos recettes, détaille-t-elle. On a aussi regardé les déplacements de chacun entre la maison et le travail. Et encouragé ceux qui le pouvaient à favoriser les alternatives douces, le vélo, le covoiturage".

Emma Dieu Vial Ponrouch, chargée d'opération à la Smedas, et Laurent Zibaud, Shifters à La Rochelle © Radio France - Sophia Berrada

D'autres entreprises proposent à leurs salariés de faire leurs courses en commun, livrées au travail, pour éviter les multiples déplacements individuels vers le supermarché. Des petits gestes qui ont vocation à se multiplier avec le temps. "J'espère qu'un jour ces équipes pourront afficher sur leurs portes "Ici vous entrez dans une zone zéro CO2", s'enthousiasme Laurent Zibaud, et que cela en inspirera d'autres." Les Shifters de La Rochelle aimeraient tripler le nombre d'entreprises accompagnées d'ici l'an prochain.

