Des éoliennes à Sainte-Mère-Église : "c'est un sujet très sensible", confie le maire

Le projet n'est pas très avancé mais il fait déjà beaucoup de bruit à Sainte-Mère-Église dans la Manche dans le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. La société Iberdrola souhaite construire un parc éolien sur la commune, en bordure de la quatre voies (nationale 13). Mais début juin, le conseil municipal a rendu un avis négatif puisque la majorité a voté contre le projet. Seuls trois membres de l'opposition ont voté pour.

Deux camps

"C'est un sujet très sensible. C'est important pour une municipalité de s'engager pour ou contre l'éolien", reconnaît d'emblée Alain Holley, le maire de Sainte-Mère-Église. Avec sa majorité il a choisi son camp : il ne veut pas d'un parc éolien dans la ville libérée par les parachutistes en 1944. "Voir des éoliennes sur un secteur très attaché à la mémoire, où il y a eu beaucoup de morts, c'est un peu compliqué pour tout le monde", explique-t-il. Mais l'opposition conteste cet argument historique : "Sainte-Mère-Église est un symbole de la paix. Or si on ne prend pas garde à préserver notre énergie et notre planète aujourd'hui, il y aura des guerres demain", s'inquiète Pierre Aubril, l'ancien maire de Ravenoville, commune aujourd'hui rattachée à Sainte-Mère-Eglise.

L'écologie en question

Mais la gêne visuelle n'est pas le seul point d'achoppement autour du projet de parc éolien à Sainte-Mère-Église. La question de la pertinence écologique de ce mode de production d'énergie est posée également. "Construire une éolienne nécessite de couler des tonnes de bétons et ce n'est pas sans conséquences sur l'écologie locale", s'indigne le maire Alain Holley. Ce à quoi répond l'opposition : "Aucune solution n'est parfaite, mais maintenant nous n'avons plus le choix, il faut choisir la moins mauvaise. Je suis agriculteur et je peux vous dire qu'une éolienne n'a pas plus de conséquences sur la santé des vaches qu'une ligne à haute tension". Pour l'instant aucune réunion publique n'a été organisée par la mairie. "Un oui d'un côté, un non de l'autre ce n'est pas un débat. Beaucoup de gens ne veulent pas des éoliennes sans savoir réellement, scientifiquement, ce que ça peut leur apporter", s'indigne Catherine Kervadec de l'opposition.

Mais Alain Holley devrait organiser des réunions publiques sur cette question "en fonction des conditions sanitaires" ou un débat en ligne, sur le site internet et la page Facebook de la mairie.