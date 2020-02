Environnement : des éoliennes dans le tableau de Cézanne, installées au pied de la Sainte-Victoire

Au total, 22 éoliennes vont bientôt sortir de terre. Le parc se situe dans le Var, entre les communes d'Artigues et d'Ollières. Pour certains habitants et associations, le site va abîmer un paysage plusieurs fois peint par l'artiste Paul Cézanne.

Après plus de dix ans de bataille juridique, cette fois, ça y est. Dans le Var, le parc éolien à cheval entre les communes d'Artigues et d'Ollières devrait bientôt sortir de terre. Il s'agira du plus grand site de ce type dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il comprendra 22 éoliennes situées à une quinzaine de kilomètres de la montagne Sainte-Victoire.

Certains habitants ne décolèrent pas. "Avec les éoliennes, ça ne sera plus la Provence", peste Dany qui habite Ollières depuis plus de trente ans. "Ça va défigurer le paysage, ça, c'est sûr", enchaîne un brin fataliste André, pour qui l'implantation de ces hélices pourrait dans le secteur faire baisser le nombre de touristes. Chaque année, plus de 700.000 personnes viennent visiter la montagne Sainte-Victoire.

Pollution visuelle dans les environs de la Sainte-Victoire

Il n'y a pas que les habitants des communes d'Artigues et d'Ollières qui pourraient être dérangés par la présence de ces éoliennes, selon Benedict de Saint-Laurent. "Les éoliennes sont implantées sur un plateau situé à environ 500 mètres d'altitude. Comme chaque éolienne fait 125 mètres de hauteur, on les verra de très loin", regrette l'administrateur de l'Association pour la Sainte-Victoire.

Si plusieurs association, comme celle de Benedict de Saint-Laurent, sont montées au créneau pour dénoncer le projet, en 2017, la Communauté du Pays d'Aix avait également adopté une motion pour contester la création de ce parc éolien au motif qu'il dénaturerait les abords de la montagne Sainte-Victoire, classé Grand site de France.

Sollicité, la direction de Provencialis, l'entreprise qui porte ce projet, n'a pas souhaité donner plus de détails sur ces éoliennes.