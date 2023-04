Des étudiants-architectes du monde entier se forment en Nord-Isère à la technique du pisé

Les murs datent de plusieurs centaines d'années et ils sont en cours de rénovation. 22 architectes venus du monde entier travaillent en ce moment sur le chantier de rénovation de l'ancienne école des filles de Ruy-Montceau en Nord-Isère. Ces travaux leur permettent d'apprendre la technique de construction en pisé et celle de sa rénovation. L'école d'architecture de Grenoble et son association CRAterre font partie des très rares organismes à proposer une spécialisation sur cette technique.

"C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les ressources que l'on a sur un site. Partout en Isère, on a des maisons contemporaines en construction et pour mettre en place cette maison, on va enlever un gros volume de terre pour faire les fondations, éventuellement une piscine, un garage" décrit Sébastien Moriset, architecte de CRAterre et encadrant.

Construire une maison contemporaine "ne fait plus sens"

"Cela paraît aberrant de voir que c'est cette même terre qu'on utilisait il y a un siècle pour faire des maisons qu'on retire, et on ramène le même volume de matériaux industrialisés à la place." Pour lui, concevoir un chantier de cette façon "ne fait plus sens, parce qu'on se pose pleins de questions sur réduire les cricuits de déplacement et l'usage d'énergie etc. Revenir, à la terre, ça fait tout son sens."

Le mur en pisé laisse apparaître tous les cailloux contenus dans la terre du sol nord-isérois. © Radio France - Noémie Philippot

Construire en pisé se fait idéalement au printemps, lorsque la terre est suffisamment humide . Une fois compactée entre des branches, la terre donne "au décoffrage un mur solide qui tient pendant des siècles" selon l'architecte. Après une semaine d'étude du patrimoine en pisé sur la commune de Ruy-Montceau, l'équipe s'occupe désormais des travaux de rénovation du bâtiment.

Les murs de l'ancienne école de fille de Montceau ont fini par se fissurer. Préserver ce patrimoine est un très bon exercice pour tous les étudiants-architectes qui souhaitent se former à la technique du pisé, comme Nouradine, originaire du Tchad. "Nous avons des constructions traditionnelles qui sont issues de la terre. Nous avons juste besoin de les améliorer pour répondre au bilan carbone sans imiter ce qui se fait ailleurs" explique le jeune homme. Il souhaite transposer en Afrique ce qu'il apprend en Isère.

Une alternative au béton

Cette technique permet par exemple d'éviter le béton. "Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de connaître toutes les alternatives et les choix qu'on a" estime Marie, une étudiante italienne. "Ma formation est très orientée béton et moi, j'avais vraiment envie de savoir, de prendre des choix consciencieux, voilà pourquoi j'étudie la terre."

Pour construire en pisé et plus généralement en terre, il n'y a pas besoin d'énormes machines. Elle se travaille essentiellement à la main et peut venir du terrain où l'on construit, ce qui évite les transports et le gaspillage. Très répandu dans la région aux alentours du XVIIIe siècle, le pisé a donc encore de belles années devant lui.

Si le sujet vous intéresse ou que vous avez une maison en pisée que vous souhaitez rénover, le groupe d'architectes présente son travail mercredi 19 avril à 18H dans la salle Henri Annequin à Ruy-Montceau.