Des étudiants de Sciences Po Nancy manifestent contre un projet d'oléoduc du géant Total

Ils ont pris place à la mi-journée ce samedi dans le centre-ville de Nancy. Des étudiants de Sciences Po Nancy ont installé les banderoles sur la place Charles III afin de dénoncer ce qu'ils appellent une "bombe climatique" en Afrique. D'ici 2025, le géant Total aimerait effectivement ouvrir un oléoduc en Ouganda et Tanzanie, dans la région des Grands Lacs. "Stop EACOP" pouvait-on ainsi lire sur les banderoles, du nom de ce projet : "East African Crude Oil Pipelin".

Un pipeline de 1 440 kilomètres

Ce que souhaitent avant tout dénoncer les manifestants, c'est ce qu'ils estiment être une aberration écologique. "Ce serait le plus grand pipeline chauffé au monde, et sur une distance équivalente à celle reliant Paris à Madrid", explique Alice Dubois, étudiante à Sciences Po Nancy et porte-parole nationale du mouvement écologique Fridays for Future. "Il traverserait des zones protégées et plusieurs lacs, parmi les plus grands au monde : le lac Victoria ou le lac Albert. 1 443 kilomètres de tuyaux chauffés à 50 degrés, c'est ce qu'on appelle une bombe climatique", poursuit-elle.

Depuis la Lorraine, ce combat pourrait donc paraître assez lointain selon certains. Néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire rappelle Alice Dubois. "Le changement climatique est un enjeu global et j'ai envie de dire que chaque geste compte, peu importe où on est et peu importe l'échelle." Les étudiants de Sciences Po avaient également passé la semaine à organiser plusieurs conférences sur le sujet pour entamer leur mobilisation contre ce projet.