Des étudiants montpelliérains apprennent l'apnée pour une mission scientifique en Corse

L'apnéiste triple champion du monde Morgan Bourc'his a initié une vingtaine d'étudiants de l'université de Montpellier à sa discipline ce samedi 1er avril 2023 à la piscine olympique Angelotti, à Montpellier (Hérault). Ces jeunes s'entraînent pour une mission scientifique en Corse en mai prochain, avec l'association Raie'Spira. L'objectif est d'observer et de recenser les raies et requins qui vivent près du littoral Corse, et d'utiliser l'apnée pour améliorer les observations et optimiser les récoltes d'informations.

"Il y a énormément d'espèces de raies qui habitent dans les petits fonds, comme la raie aigle, ou la raie bouclée", explique Morgan Bourc'his. "La majeure partie des observations se fond entre cinq et dix mètres de profondeur. Quand on est en apnée, on peut faire des distances beaucoup plus importantes, parce qu'on a beaucoup moins de matériel. On est beaucoup plus à l'aise en apnée qu'en plongée bouteille, où on aurait des aires de prospection beaucoup plus restreintes, on serait beaucoup moins mobile sous l'eau."

Caroline, 19 ans, étudiante en biologie, a battu son record personnel, en réussissant à faire des longueurs complètes sans prendre sa respiration. "Avant, je n'en étais pas capable", confie-t-elle. L'apnée est à la portée de tous, selon le triple champion du monde : "Tout le monde est capable de faire des apnées de trois à quatre minutes. Je leur apprends comment mieux respirer, à être à l'écoute de leurs sens, à mieux se relâcher. Plus ils seront relâchés, plus les apnées seront faciles et longues."

L'autre avantage de l'apnée par rapport à la plongée avec bouteille pour cette mission scientifique est l'économie financière, et écologique, rapporte celui qui en est à l'origine de cette initiative, Julien Gasc. "Nous serons dans des zones près de la plage. On a juste besoin de nos masques, palmes et tubas, et des poumons en forme, et c'est tout. Pas besoin de bouteilles de plongée, de bateau ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est vraiment facile à mettre en place", explique-t-il. Une fois bien formés, les étudiants pourront identifier les espèces, les recenser et analyser leur comportement.