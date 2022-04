IMAGES - Des étudiants nantais nettoient les bords de Loire

Rendre les berges de la Loire plus propres ! Ce samedi après-midi 45 étudiants nantais ont enfilé les gants et ramassé une quantité impressionnante de déchets le long de la Loire.

Equipés de gants, de pinces et de sacs poubelles, 45 jeunes nantais ont répondu ce samedi à l'invitation de 4 étudiants en master à l’école nantaise de commerce. Ils ont mené une "clean walk" pour nettoyer une partie des berges de la Loire, au niveau du boulevard Gaston Doumergue sur l'île de Nantes. "En une demi-heure une bouteille était déjà remplie de 200 mégots de cigarettes" se désole l'un d'eux.

Les jeunes bénévoles n'avaient qu'à se baisser pour remplir leurs sacs de déchets divers © Radio France - Yves-René Tapon

Beaucoup de papiers, de plastiques, de canettes et de capsules de bières ont été collectés. "C'est quand même désolant de voir à quel point ça peut être sale - constate un autre de ces nettoyeurs d'un jour- Il faut que tout le monde fasse un effort pour rendre cette ville un peu plus propre".

La bouteille a été remplie de mégots de cigarettes en une demi-heure © Radio France - Yves-René Tapon

Les gens sont conscients des problèmes que cela pose mais il y a quand même du laisser-aller. Loriane

Ces déchets seront ensuite en partie analysés par Loriane, étudiante à l'université Gustave Eiffel de Bouguenais: "Ces déchets plastiques en plus d'être désagréables visuellement auront un gros impact sur la biodiversité, on va avoir une fragmentation de ce plastique puisqu'il va avoir une duré de vie assez longue et qu'il ne se dégrade jamais complètement. Donc après il va se disperser et cela aura un gros impact sur l'environnement et la biodiversité".