Des explorateurs lancent une expédition en Antarctique pour parler des grands enjeux climatiques

A l'occasion du 200ème anniversaire de la découverte de l'Antarctique, un groupe d'explorateurs part de Bretagne pour une expédition "écologique et éducative". Objectif : faire connaître ce continent et son histoire, pour sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques.

Concarneau, France

C'est le 200ème anniversaire de la découverte de l'Antarctique cette année. Pour l'occasion, des explorateurs partent à bord d'un catamaran pour une exploration scientifique, historique et éducative entre novembre et janvier.

La mission appelée Antarctic Explorers est menée en partenariat avec le Futuroscope et plusieurs écoles du Poitou. Elle doit permettre d'alerter sur les thèmes de l'écologie. En effet, l'Antarctique n'est pas épargné par le réchauffement climatique, et les pollutions chimiques et plastiques des océans. Les explorateurs enverront régulièrement des vidéos pour raconter leur parcours.

"On a vraiment besoin, nous autres alpinistes et marins, de communiquer sur les problèmes de la planète"

Eric Loizeau est marin et spécialiste de la pollution par les plastiques. Il explique qu'il s'attend à trouver de la pollution en Antarctique et qu'il est nécessaire de diffuser ces images : "Ce n'est pas une pollution visible, le problème est la dissolution de tous les plastiques qu'on met dans les océans, partout dans le monde. Tout ça se dissout et fait une sorte de soupe de plastique, qui avec le courant des océans se retrouve partout. On a vraiment besoin, nous autres alpinistes et marins, de communiquer sur les problèmes de la planète. Ce ne sont pas des problèmes visibles. Lorsque vous traversez l'Atlantique, vous ne croisez pas forcément des déchets, vous avez tellement l'impression que la mer est pure et belle. Et en fait, elle est polluée."

"L'Antarctique est le symbole de la science et de la paix. On va s’apercevoir que ce symbole est un peu salit"

L'alpiniste Laurence de la Ferrière, est aussi de l'aventure. Elle est la seule femme au monde à avoir traversé intégralement le continent Antarctique. Elle a également dirigé la base française de Dumont-d’Urville, en Antarctique. Pour elle, il est primordial de partager les connaissances : "Il faut penser à transmettre, à communiquer et partager. Il y a beaucoup à faire dans l'éducation sur le monde polaire. Beaucoup de gens ne font pas la différence entre Pôle sud et Pôle nord... Est-ce qu'il y a des habitants, des animaux ? C'est important de le savoir."

Elle compte beaucoup sur la pédagogie et les images qui seront rapportées de cette expédition pour transmettre des valeurs liées à l'écologie notamment : "En France, on a un peu de retard. L'Antarctique est le symbole de la science et de la paix. On va s’apercevoir que ce symbole est un peu salit, et ça peut marquer les esprits, ça peut marquer et obliger les gens à franchir une étape et passer un cap supplémentaire."