Des feux d'artifice menacés d'annulation en raison du risque incendie élevé en Touraine

La préfecture d'Indre-et-Loire a relevé le niveau de risque incendie, à 2 sur 3, ce lundi. Outre la chaleur et la sécheresse des milieux naturels, le vent aggrave le danger et pourrait pousser à l'annulation de certains feux d'artifice.

Le dôme de chaleur qui va toucher la France pendant plusieurs jours s'accompagne d'un risque incendie élevé particulièrement sur les massifs forestiers. Lors du dernier épisode caniculaire, à la mi-juin, la Touraine avait connu de nombreux départs de feu, surtout dans les champs cultivés et prêts à être moissonnés. Le danger de niveau 2 restreint d'ailleurs les activités agricoles.

"On demande aux agriculteurs de prendre des mesures de prévention et de protection" explique la préfète d'Indre-et-Loire Marie Lajus. "C'est-à-dire d'adapter leurs horaires d'intervention sur les cultures et d'être en capacité d'éteindre des feux qui pourraient démarrer en gardant des réservoirs d'eau à proximité." Le broyage est par exemple interdit de 13h à 20h. Les brûlages eux sont strictement interdits, y compris pour les particuliers dans le traitement des déchets verts. "Dans le comportement individuel, il faut limiter tous les risques. On pense notamment aux mégots de cigarettes" poursuit la préfète.

Certains feux d'artifice annulés à cause du vent ?

La chaleur et la sécheresse ne sont pas les seuls critères pris en compte pour établir le niveau de danger. Le vent préoccupe les autorités. "Des vents assez importants qui malheureusement vont survenir dans le milieu de la semaine" précise Marie Lajus. "On aura peut-être à limiter le nombre de feux d'artifice en lien avec le 14 juillet car c'est un risque compte tenu de ces vents." La préfecture recense l'ensemble des feux d'artifice autorisés cette semaine dans le département. Ceux trop proches des zones naturelles à risque pourraient être annulés. "Cela dépend aussi de la nature de ces feux d'artifice."