Des filets anti-étourneaux testés à Brest

Des filets qui recouvrent les arbres pour empêcher les étourneaux de s'y poser : c'est la nouvelle technique testée par la mairie de Brest face aux nuisances olfactives et sonores qu'ils provoquent. Certains riverains s'inquiètent pourtant pour quelques oiseaux qui restent coincés en dessous.

Brest, France

Ils se regroupent par centaines voire milliers dans les arbres à la tombée de la nuit : la question des étourneaux est un casse-tête pour les grandes villes. Pour limiter les nuisances sonores et les déjections sur les véhicules, des filets sont désormais installés sur les arbres place de la Tour d'Auvergne à titre expérimental à Brest, pour empêcher les oiseaux de s'y poser. Problème : ça a parfois l'effet inverse, et certains restent coincés en dessous.

Des oiseaux coincés sur place

Ce sont des riverains de la place de la Tour d'Auvergne, où plusieurs filets ont été installés dans des magnolias, qui ont alerté les services de la ville. "Un matin, _j'ai vu qu'une bonne dizaine d'étourneaux était en train de tourner en rond sous le filet_. Ils avaient l'air paniqués, car ils étaient coincés et ne trouvaient plus comment sortir", explique Ronan Loup. D'ordinaire, ils ne passent que la nuit à l'abri des branches, avant de s'envoler dans le ciel breton pour la journée. "La plupart arrivent quand même à s'enfuir au fil de la journée, mais on en voit encore en plein après-midi", ajoute le Brestois.

C'est la première fois que de tels filets sont posés, "à titre expérimental" précisent les services de la ville. Des campagnes d'effarouchement acoustique, avec des sirènes imitant les cris de rapaces ainsi qu'avec des fusées détonantes, ont été lancées dès 2008, mais leur succès n'a été que relatif. "Il faudrait faire ça 24 heures sur 24 pour éviter que les oiseaux ne reviennent, explique Pierre-Yvon Le Bras, responsable de l'action sanitaire dans la métropole. On avait eu des plaintes de riverains l'an dernier car ça les gênait."

Pas de mortalité supplémentaire

"On n'a pas de solution miracle, le but des filets sur leurs arbres favoris est de pousser les oiseaux à se déplacer, explique-t-il. Il y a peut-être _des oiseaux qui passent en dessous mais ils ressortent_. On n'a pour l'heure pas constaté de mortalité en hausse, avec des cadavres par exemple."

Un bilan du dispositif doit être réalisé au printemps pour déterminer s'il doit être étendu ou abandonné. Seule la moitié de la place a pour l'heure été recouverte de filets : "si on constate que les étourneaux restent dans les arbres voisins, on envisagera peut-être de tous les fileter", précise Pierre-Yvon Le Bras.