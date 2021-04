Des filets pour protéger les nids des oiseaux sur les littoraux héraultais

Depuis le 15 avril 2021, des filets sont installés sur des parcelles du lido de Villeneuve-lès-Maguelone et de Vic-la-Gardiole (Hérault). Ils servent à délimiter des espaces pour certains oiseaux migrateurs. L'opération existe depuis 2015 mais cette année, avec le Covid-19, elle est plus importante.

Le Conservatoire national des espaces naturels d'Occitanie, l'Agglomération de Sète et la Métropole de Montpellier ont installé, le jeudi 15 avril 2021, des filets verts sur deux petites parcelles du lido héraultais, à Villeneuve-lès-Maguelone et Vic-la-Gardiole (Hérault).

Comme chaque année, ce dispositif sert à délimiter un espace réservé à certaines espèces migrateurs (les laro-limicoles, dont font partie la Mouette rieuse, le Goéland railleur ou les différentes espèces de Sternes). Ces espèces hibernent en Afrique puis traversent la Méditerranée pour la saison des amours. Au printemps et en été, c'est notamment la Sterne naine qui vient chez nous. Elle vient pondre ses œufs dans le sable.

Si les oiseaux sont dérangés pendant la période de reproduction, ils s'envolent et abandonnent leurs œufs et leurs bébés - Olivier Scher, du Conservatoire national des espaces naturels d'Occitanie

Le Conservatoire national des espaces naturels d'Occitanie a lancé cette opération il y a une quinzaine d'années. Mais cette année, elle sera d'une plus grande envergure. Sur le lido de Villeneuve-lès-Maguelone, cet espace fait 25.000m², contre 10.000 les années précédentes ("un confetti", selon Olivier Scher, par rapport aux 11 kilomètres que mesure le lido).

"En mai dernier, au moment du premier déconfinement, les plages ont été prises d'assaut, rappelle Olivier Scher, responsable de l'opération au sein du Conservatoire national des espaces naturels d'Occitanie. Et ça a perturbé la reproduction de la Sterne naine. On a vu des débuts de parades nuptiales à la veille du déconfinement. Puis, plus rien. Elles ne trouvaient plus de place pour venir!"

Ces filets sont donc installés, jusqu'au 15 août 2021, pour empêcher les baigneurs et les chiens de se rendre dans cette zone. Toute personne qui enfreint cette règle est verbalisée. "En période de Covid-19, ça ressemble à une restriction supplémentaire, avoue Olivier Scher, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important de préserver le littoral."

"Si on n'a pas de reproduction pendant une année, ça va, analyse Olivier Scher. Mais si ça se reproduit, à terme, certaines espèces pourraient disparaître." Des cordes vont également être installées pour réserver un espace aux tortues.

Cette initiative s'inscrit dans l'opération "Attention, nous marchons sur des oiseaux", lancée par l'Office français de la biodiversité, le Conservatoire du littoral, la Ligue de la protection des oiseaux, les Rivages de France et l'Office national des forêts